مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: تمامی قبوض برق مزارع پرورش ماهی سردآبی ۶ تا ۱۰ برابر افزایش داشته است که براین اساس تولیدکننده رغبتی به تولید ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور گفت: تمامی قبوض برق مزارع پرورش ماهی سردآبی ۶ تا ۱۰ برابر افزایش داشته است، این درحالی است که اتحادیه به تولیدکنندگان توصیه کرد که مزرعه مکانیزه کند تا از مزایایی همچون برگشت آب، صرفه جویی مصرف آب و افزایش بهره وری داشته باشد، با جهش چندبرابری یکباره قیمت قادر به پرداخت این هزینه ها نیست‌.

به گفته وی، طی نشستی با سازمان شیلات اعلام کردیم که وزارت نیرو بر چه مبنایی اقدام به چنین کاری کرده است، حال قرار است مکاتبه ای سازمان شیلات در این خصوص داشته باشد چراکه منجر به نگرانی در حوزه ماهیان سردآبی، خاویار و مزارع مکانیزه شده است.

نبی زاده ادامه داد: در حال حاضر تولید با چالش های متعدد بازار و کمبود تقاضا، نهاده و  افزایش قیمت برق روبرو هستیم و با گرمای هوا احتیاج به پمپاژ آب داریم که افزایش قیمت برق منجر به کاهش رغبت تولیدکننده به تولید می شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به پیش بینی تولید قزل آلا بیان کرد: امسال به ۲ دلیل اساسی افزایش قیمت نهاده ها و برق و همچنین قدرت خرید خانوار پیش بینی می شود که تولید کاهشی باشد، اما اکنون نمی توان رقم دقیق را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بازار صادرات تعریفی ندارد، افزود: با توجه به مشکلات بازگشت ارز و قیمت ها، صادرات چندانی نداریم.

نبی زاده قیمت تمام شده هر کیلو قزل آلا ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان است‌.

برچسب ها: قیمت قزل آلا ، تولید قزل آلا ، صادرات قزل آلا
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