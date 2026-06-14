باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم

پزشک متخصص نکاتی را در مورد تشخیص فشار خون در کودکان بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کودکانی که اضافه وزن دارند و یا والدین انها سابقه فشار خون دارند، احتمال بیشتری دارد که به فشار خون بالا دچار شوند.

مطالب مرتبط
چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم
young journalists club

بالا رفتن فشار خون در چه شرایطی اورژانسی است؟ + فیلم

چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم
young journalists club

چگونه از آلرژی بهاره پیشگیری کنیم؟ + فیلم

چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم
young journalists club

تأثیر خواب کافی بر نوسانات فشارخون + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۹۴۷

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۸۱۳

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۶۵۶

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۵۵۷

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۵۲۹

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha