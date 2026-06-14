\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0648\u0632\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0647\u0627 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n