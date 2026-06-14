باشگاه خبرنگاران جوان- بهزاد غفاری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در آیین آغاز به کار نخستین مرکز شورای سازش کشور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد پروندههای حوزه کارگری و کارفرمایی استان مربوط به شهرکهای صنعتی است گفت:بر اساس برنامهریزیهای انجام شده امسال شورای سازش برای حل و فصل اختلافات و تقویت صلح و سازش در ۶۱ شهرک صنعتی استان تشکیل میشود.
غفاری افزود:این شورا به صورت پایلوت در ۲ شهرک صنعتی سرمایهگذاری خارجی و شهید سلیمی راهاندازی شده است تا مسائل و اختلافات کارگری و کارفرمایی در همان محل و بدون ارجاع به فرایندهای طولانی اداری بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به استقرار چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان و فعالیت حدود ۱۰۰ هزار کارگر در این واحدها اظهار کرد:تشکیل این شوراها بر اساس تفاهمنامه همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی گامی مهم برای تسهیل رسیدگی به پروندهها، کاهش مراجعات و صیانت از کرامت کارگران و کارفرمایان است.
غفاری ادامه داد:کاهش تعداد پروندههای حوزه کار و کارفرمایی، صرفهجویی در زمان رسیدگی و حل سریعتر اختلافات از مهمترین اهداف راهاندازی شورای سازش در شهرکهای صنعتی است.
سهراب فیضزاده مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه ۵۸ شهرک صنعتی مصوب دولتی در استان وجود دارد گفت:اکنون ۵۲ شهرک صنعتی دولتی و ۹ شهرک صنعتی غیردولتی فعال در استان مشغول فعالیت هستند و روند تقاضا برای سرمایهگذاری در این شهرکها رو به افزایش است.
فیضزاده افزود:بیش از ۱۵ پرونده برای ایجاد شهرک صنعتی جدید در آذربایجان شرقی در دست اقدام است و تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی منعقد شده است.
وی با اشاره به فعالیت چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی استان اظهار کرد:حدود ۸۰ درصد صنایع آذربایجان شرقی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند و برای بیش از ۹۵ هزار نفر در این مجموعهها اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
فیضزاده تاکید کرد: ایجاد سازوکارهای صلح و سازش در شهرکهای صنعتی میتواند به کاهش تنشها، تسریع در حل اختلافات و تقویت فضای تولید و اشتغال در استان کمک کند.
امیر نراقی رئیس کانون کارفرمایی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی در استان کمتر از سایر استان هاست گفت:از قدیم الایام فرهنگ پدر و فرزندی بین کارگر و کارفرما در استان برقرار بوده و این فرهنگ نهادینه شده است.
نراقی افزود: این وضعیت از فرهنگ آذربایجان و این استان نشات گرفته و رابطه پدر و فرزندی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بوده و تشکیل این شوراها نیز در این راستا انجام میشود و احترام بین پدر و فرزند باقی خواهد ماند.
مهدی امینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه از دوباره کاری در این شورا باید جلوگیری شود گفت: افراد عضو در شورای سازش باید از صلاحیت لازم برخوردار باشند و بتوانند بین کارگر و کارفرما صلح و سازش برقرار کنند.
وی افزود: این شورای باید به عنوان پایلوت و نمونه در ۲ شهرک صنعتی استان ایجاد شود و اگر به موفقیت و نتیجه خوبی دست یافت در سایر شهرکها نیز ایجاد شود.
در این مراسم تفاهم نامه همکاری بین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به امضا رسید.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما