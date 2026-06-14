روزبه چشمی که در اردوی ترکیه مصدوم شد، بازی اول ایران در جام جهانی را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شاگردان امیر قلعه‌نویی که قرار است برای بازی با نیوزیلند راهی شهر لس آنجلس آمریکا شوند، فعلاً در شهر تیخوانای مکزیک حضور دارند و تمرینات خود را در این شهر دنبال می‌کنند.

آخرین وضعیت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نشان می‌دهد روزبه چشمی که در تمرینات گروهی اخیر تیم ملی غایب بوده، طبق چیزی که تا این لحظه اعلام شده، به بازی اول مقابل نیوزیلند نخواهد رسید.

علاوه بر این بازیکن، سه ملی‌پوش دیگر یعنی مهدی ترابی، سامان قدوس و مهدی طارمی نیز طی روزهای اخیر به دلیل مصدومیت جزیی که داشتند، با فشار کمتری در تمرینات حاضر شدند. تکلیف این سه بازیکن هم برای بازی با نیوزیلند طی امروز (یکشنبه) یا فردا مشخص خواهد شد.