باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برنامهریزی و تدارک گسترده برای تامین و توزیع بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی مورد نیاز هیئت های مذهبی، مساجد، تکایا و مراکز برگزاری مراسم عزاداری ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت تامین اقلام مورد نیاز مراسمهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ، براساس هماهنگیهای صورت گرفته در سطح ملی و استانی و با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای تأمین و توزیع، بیش از ۶ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، شکر، روغن خوراکی، گوشت مرغ برای مصرف هیئات مذهبی استان تهران پیشبینی و تخصیص یافته است.
به گفته وی، تامین بهموقع کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار از اولویتهای اصلی این سازمان در ایام محرم و صفر است و تمامی تمهیدات لازم برای دسترسی آسان هیئات مذهبی به اقلام مورد نیاز اندیشیده شده است.
برادری با تاکید بر وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در استان تهران بیان کرد: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و هیچگونه نگرانی از بابت تامین نیازهای ماههای محرم و صفر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز بهصورت مستمر رصد و متناسب با تقاضا در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد، افزود: تیمهای بازرسی و نظارتی این سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط، بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاها نظارت مستمر خواهند داشت تا ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، کالاهای تخصیصی بهصورت هدفمند و عادلانه در اختیار هیئت های مذهبی قرار گیرد.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بسیج تمامی ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای پشتیبانی از مراسمهای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) را دارد و تلاش خواهد کرد نیازهای هیئت های مذهبی بدون وقفه و در کوتاهترین زمان ممکن تامین شود.