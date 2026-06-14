باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طرزطلب معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره تحقق هدف ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال گفت: سنگ‌اندازی از سوی بانک مرکزی انجام نشده و با وجود شرایط سخت، هر منبع مالی که درخواست شده از طریق بانک مرکزی در اختیار ما قرار گرفته است.

او علت عقب‌ماندگی از برنامه را ناتوانی در انتقال به‌موقع تجهیزات خریداری‌شده به کشور دانست و گفت: امیدواریم این محاصره دریایی به پایان برسد تا بتوانیم تجهیزات را سریع وارد کشور کنیم و عقب‌ماندگی چند ماه گذشته را در ماه‌های آتی جبران کنیم.

طرزطلب با بیان اینکه تجهیزات خریداری‌شده از مسیر‌های مختلف در حال ورود به کشور است، تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات همین هفته وارد کشور می‌شود و این واردات از مرز زمینی، مرز ریلی، مرز دریایی در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو همچنین درباره اینورترهای هیبریدی و ذخیره‌سازها گفت: وزارت نیرو اجازه داده از اینورترهای هیبریدی هم استفاده شود.

او افزود: این اجازه قبلا وجود نداشت، اما اکنون داده شده و همزمان اجازه استفاده از ذخیره‌ساز نیز صادر شده است. این پکیج‌ها وارد شده‌اند و به‌زودی عرضه خواهند شد و تلاش می‌شود توسعه داده شوند.

او در پایان تاکید کرد: تعداد این تجهیزات زیاد است.