معاون وزیر نیرو با بیان اینکه تجهیزات خریداری‌شده از مسیر‌های مختلف در حال ورود به کشور است، تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات همین هفته وارد کشور می‌شود و این واردات از مرز زمینی، مرز ریلی، مرز دریایی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - طرزطلب معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره تحقق هدف ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال گفت: سنگ‌اندازی از سوی بانک مرکزی انجام نشده و با وجود شرایط سخت، هر منبع مالی که درخواست شده از طریق بانک مرکزی در اختیار ما قرار گرفته است.

او علت عقب‌ماندگی از برنامه را ناتوانی در انتقال به‌موقع تجهیزات خریداری‌شده به کشور دانست و گفت: امیدواریم این محاصره دریایی به پایان برسد تا بتوانیم تجهیزات را سریع وارد کشور کنیم و عقب‌ماندگی چند ماه گذشته را در ماه‌های آتی جبران کنیم.

طرزطلب با بیان اینکه تجهیزات خریداری‌شده از مسیر‌های مختلف در حال ورود به کشور است، تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات همین هفته وارد کشور می‌شود و این واردات از مرز زمینی، مرز ریلی، مرز دریایی در حال انجام است. 

معاون وزیر نیرو همچنین درباره اینورترهای هیبریدی و ذخیره‌سازها گفت: وزارت نیرو اجازه داده از اینورترهای هیبریدی هم استفاده شود.

او افزود: این اجازه قبلا وجود نداشت، اما اکنون داده شده و همزمان اجازه استفاده از ذخیره‌ساز نیز صادر شده است. این پکیج‌ها وارد شده‌اند و به‌زودی عرضه خواهند شد و تلاش می‌شود توسعه داده شوند.

او در پایان تاکید کرد: تعداد این تجهیزات زیاد است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
جزئیات هدف‌گذاری برای آموزش ۲۰۰ هزار نیروی متخصص در زمینه تجدیدپذیر/ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات میرسد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نصب سایه بان برای کولر آبی مصرف آب را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد
رشد سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال جاری/ سازمان مالیاتی مجری قانون است + فیلم
نیمی از تعهد ۱.۸ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه تجدیدپذیر‌ها محقق شد
هم‌افزایی پژوهش و مهارت برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور
برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس
ناترازی برق فقط کمبود نیروگاه نیست/ ضرورت نگاه یکپارچه به کل زنجیره انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
آخرین اخبار
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید