باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۲۴ خرداد تفاهمنامه همکاری کمیته ملی المپیک و یکی از بانکهای خصوصی که از سهامداران باشگاه پرسپولیس است، به امضا رسید که طی این تفاهمنامه هزینه ۹ ورزشکار نخبه به مدت ۵ سال تامین و این اقدام در راستای قهرمان پروری و حضور پر قدرت در المپیک ۲۰۳۲ استرالیا تحت نام طرح مشعل شکل گرفت.
در این مراسم قهرمانان کشتی، وزنه برداری، شنا و تکواندو حضور داشتند و هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزشهای آبی به همراه ورزشکاران رشتههای فوق حضور داشتند و تفاهمنامهای میان ورزشکاران و اولین بانک خصوصی کشور به امضا رسید.
امیر سام محمدی، امیر محمد زرین کام، مرتضی حاج ملا محمدی و محمد پارسا طهماسبی از کشتی، حنا زرین کمر از تکواندو، طاها نعمتی مقدم، حسین یزدانی پریخان و مهسا بهشتی از وزنه برداری و محمد مهدی غلامی از ورزشهای آبی ۹ نفر از ورزشکاران نوجوان و آینده دار حاضر در این مراسم بودند.
این بانک که پیش از این به عنوان سهامدار ۵ درصدی باشگاه پرسپولیس تحت کنسرسیوم بانکی به ورزش ورود کرده بود اینبار در طرح مشعل قصد دارد هزینه ۹ ورزشکار نخبه در ردههای سنی نوجوانان و جوانان را بر عهده بگیرد.
رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی در مورد طرح مشعل گفت: ارزشمندترین داراییهای هر کشور سرمایههای انسانی هستند که آینده یک کشور را تضمین میکنند و به نمادهای ملی یک کشور تبدیل میشوند و با توجه به اینکه موفقیت در ورزش حاصل یک مسابقه یا یک قهرمانی نیست و این فرایند باید در چندین سال متوالی در سطوح مختلف با تمرین خوب و امکانات ویژه رقم بخورد.
وی ادامه داد: ما سالهای سال در ایران استعدادهای خوبی را شناسایی کردیم و از لحاظ نیروی انسانی مشکلی وجود نداشته است، اما این استعدادها رها شدند و در سالهای آتی نتوانستیم از آنها در بحث ورزش قهرمانی استفاده کنیم و این طرح که با همکاری مشترک با این بانک صورت گرفته است این امکان را میدهد که هزینههای این نخبههای نوجوان و جوان مدیریت شود و این فرایند روند اصولی و علمی را طی کند و انشاالله از این ورزشکاران در المپیکهای اینده زیاد خواهید شنید.
شجیع افزود: نظام بانکی با این اقدام در توسعه ورزش قهرمانی سهیم خواهد شد و در آینده زمانی که این ورزشکاران پرچم ایران را به اهتزار در میآورند نقش این طرح و طرحهای مشابه بیشتر مشخص خواهد شد.
محمد رضا حسین زاده مدیر عامل بانک اقتصاد نوین نیز در مورد مشارکت در طرح مشعل و حمایت از نخبههای ورزشی گفت: در سالهای دور این موضوع برای من سوال بود که چرا برخی استعدادهای نوجوان ما در سالهای بعد از چرخه ورزش قهرمانی دور میشوند و اسمی از آنها نیست و به هر حال این طرح باعث میشود استعدادهای این کشور در مسیر درست قرار بگیرند و ما هم به عنوان جزئی از جامعه کشور در قهرمانیهای این ورزشکاران در سالهای آتی سهیم باشیم و این آغاز یک راه است و امیدواریم دیگر بانکها نیز هزینه برخی دیگر از این استعدادها را بر عهده بگیرند.
وی ادامه داد: شناساندن استعدادهای کشور در هر زمینهای از جمله ورزش در دنیا یکی از مواردی است که متخصصان آیندهای خوب را رقم میزند و برای کشورمان نیز باعث افتخار است به ویژه در این دوره که ایرانیها را در جهان به شکل دیگری میبینند و برای همه مردم جهان قابل احترام هستند.