رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی با عرض تسلیت عروج ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، گفت: به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برگزار نمیشود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بیش از ۶۵۱ هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ثبت نام کردهاند، گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
محمدی به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیههای منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.