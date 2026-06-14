باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد.

او در مورد حضور ایران در جام جهانی با وجود تمام دشواری‌ها گفت: حضور تیم ملی ما به این معناست که تیم ما در سمت صلح ایستاده است. از نظر احساسی، برخی معتقدند ایران نباید شرکت کند، چون آمریکا به کشور ما حمله کرده است اما دیدگاهی که ما داریم، انسانی است و باور داریم همه انسان‌ها شایسته بهترین‌ها هستند تا صلح گسترش یابد. تیم ملی ما حتی در خاک آمریکا هم شرکت خواهد کرد و پیام ما این است: ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.

سفیر ایران در مورد همکاری با دولت کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک، در مسیر آماده‌سازی مسابقات گفت: واقعیت این است که ما روابط بسیار خوبی با مکزیک داریم. در حقیقت، تاریخ روابط ما به ۱۲۴ سال قبل بازمی‌گردد. تیم ملی ما در تیخوانا احساس می‌کند در خانه خودش است. حضور ما در این دهکده جهانی نشان می‌دهد که مکزیک از نظر فرهنگی و روابط دوجانبه جایگاه والایی دارد.

وی افزود: ما حتی یک گروه موسیقی ایرانی را هم فقط برای حضور در این رویداد به اینجا آوردیم و این نشان می‌دهد که این موضوع چقدر برای ما اهمیت دارد. اینکه غذای خانگی ایرانی، عشق‌مان به هنر و موسیقی، صنایع دستی، منسوجات، هنر و جواهرات ایرانی را به اشتراک بگذاریم.

پسندیده در مورد تغییر محل کمپ ایران از آمریکا به مکزیک گفت: تیم ملی ما تیم بسیار قدرتمندی است. مدت زیادی در رتبه نخست آسیا و رتبه بیستم جهان قرار داشت. برای حضور در این رویداد دشواری‌های زیادی وجود داشت. با وجود همه چیز، ما اینجا حضور داریم و بازیکنان تمام توان خود را می‌گذارند. با این حال، برخی اعضای کادر فنی تیم نتوانسته‌اند ویزای ورود به آمریکا را دریافت کنند و این قطعاً بر عملکرد تیم تأثیر خواهد گذاشت.

او در مورد پیش‌بینی از نتایج تیم ملی اظهار داشت: من معتقدم تیم ما از مرحله گروهی صعود خواهد کرد. تیم ملی ما انتظار دارد در مرحله گروهی یک پیروزی و یک تساوی به دست بیاورد و با همین نتایج صعود کند.

وی در مورد مذاکرات ایران و آمریکا و تاثیر آن روی جام جهانی عنوان کرد: من معتقدم می‌توان از فرصت فوتبال استفاده کرد. آمریکا اگر رویکردی فرصت‌طلبانه داشته باشد، می‌تواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. در واقع ملت ایران یک ویژگی مثبت دارد و اگر نشانه‌ای از حسن نیت دریافت کند، در مقابل دو قدم برمی‌دارد. اما اگر آن‌ها بخواهند بار دیگر علیه کشور ما تجاوزی انجام دهند، همان‌طور که قبلاً دیده‌ایم، ما آماده پاسخگویی هستیم.

او ادامه داد: در زبان فارسی بیتی داریم (از سعدی شیرازی شاعر قرن سیزدهم) که این است: صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟! حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، این پیام را می‌فرستد که ما طرفدار صلح هستیم. اگر آمریکا بتواند این پیام‌ها را درست درک کند، می‌تواند از این وضعیت استفاده کرده و به جنگ پایان دهد.

وی تصریح کرد: از رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهم به ملت ما احترام بگذارد و بر پایه احترام با ملت ما رفتار کند. همچنین معتقدم اگر او منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی حاصل خواهد شد. مهم‌ترین نکته این است که رژیم صهیونیستی به دنبال خیر و صلاح آمریکا نیست. اگر آمریکا چشم خود را بر منافع رژیم صهیونیستی ببندد، ایران و آمریکا می‌توانند دوستان بسیار خوبی باشند.