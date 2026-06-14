برنامه پنج دیدار از هفته بیست و نهم مسابقات لیگ یک فوتبال اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته مسابقات سازمان لیگ، زمان و مکان پنج دیدار از هفته بیست و نهم مسابقات لیگ یک فوتبال کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

دوشنبه ۲۵ خرداد

هوادار- مس کرمان - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه کارگران تهران

مس سونگون- نساجی مازندران - ساعت ۱۸ -ورزشگاه یادگار امام تبریز

سه شنبه ۲۶ خرداد

شهرداری نوشهر- نود ارومیه - ساعت ۱۷ - ورزشگاه تجن کلای چالوس

آریو اسلامشهر- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای اسلامشهر

شناورسازی قشم- داماشیان گیلان - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پیش‌تر قرار بود کلیه مسابقات در روز دوشنبه، ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

محرومان هفته بیست و نهم لیگ یک

اسامی محرومان بیست و نهمین هفته از سری مسابقات لیگ یک فوتبال کشور به شرح زیر اعلام شد.

نود ارومیه: رضا علی کرم پور بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار و یحیی بهاری مربی محروم انضباطی، امید رضایی منتسب به تیم محروم انضباطی

شهرداری نوشهر:امیرحسین موسی زاده و علیرضا ادهمی بازیکنان محروم به دلیل مجموع اخطار و روح الله سلطانی مدیر رسانه محروم انضباطی

آریو اسلامشهر: احمد فیض کریملو مربی محروم انضباطی

نیروی زمینی: سید محمد حسینی مربی محروم انضباطی

مس سونگون: شاهین ثاقبی بازیکن محروم انضباطی

پارس جنوبی جم: طا‌ها شریعتی بازیکن و حمید فرزانه مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

پالایش نفت بندرعباس: اسماعیل پور درویش بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

شناورسازی قشم: پوریا شوریده مربی محروم به دلیل اخراج

صنعت نفت آبادان: مرتضی بچاری زاده مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

فرد البرز: علیرضا نورمحمدی مدیر تیم محروم به دلیل اخراج و محسن حسن زاده مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

مس کرمان: احمد نصیری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

نفت و گاز گچساران: امیرمحمد منصف و محمد جای‌مند بازیکنان محروم به دلیل مجموع اخطار

هوادار: سلمان بحرانی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار و مهرداد طهماسبی سرمربی محروم به دلیل اخراج

*یادآور می‌شود طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

*بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.