باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: در حال حاضر وضعیت بازار تابع شرایطی است که از قبل رقم‌ خورده است. به عنوان مثال واحدهای مرغ مادر طی ۵ ماه هر قطعه جوجه را ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت فروختند که همین امر موجب شده برخی از آنها نتوانند به تولید ادامه دهند و در نهایت از چرخه حذف شوند.

به گفته وی، تعدادی از مرغداران بواسطه شرایط نامساعد در ایام پایانی سال گذشته ناشی از عدم نقدینگی برای تامین دان، برخی گله ها تولک رفتند که اکنون به تولید بازگشتند؛ بنابراین این عوامل منجر به نوسان قیمت مرغ شد که با افزایش جوجه ریزی ها حباب قیمت مرغ و جوجه در حال متعادل شدن است.

صدیق پور ادامه داد: براساس آمار در اردیبهشت ۱۲۰ میلیون قطعه و خرداد ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب شرایطی را فراهم کنند که زیان قبل صنعت تکرار نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به پیش بینی بازار بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که روند قیمت مرغ متعادل شود، البته این بدان معنا نیست که ارزان شود چراکه سود متعادل در کوتاه مدت باید برای تولیدکننده داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی گفت: یکی از موضوعاتی که منجر به جذابیت جوجه ریزی شد، همانگونه که در ۶ ماه پیش عرضه نهاده منطقی نبود و منجر به عدم جذب جوجه شده بود، اما در شرایط فعلی وضعیت مساعد نهاده منجر به ترغیب مرغداران گوشتی به جوجه ریزی شد که نکته مثبتی برای تولید است.