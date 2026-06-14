باشگاه خبرنگاران جوان - مردم حماسی و پرشور وشعور امت حزب الله شرق تهران در میدان و خیابان برای حمایت از رزمندگان اسلام درخطوط اول نبرد با دشمن صهیونی کودک کش وامریکا خونریزو آدم کش حضور یافتند و یکصدا مرگ برامریکا واسرائیل و وطن فروش و مفسد اقتصادی سر دادند و حماسه دیگر آفریدند.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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