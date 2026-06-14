شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پرشور شرق تهران در میدان اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم حماسی و پرشور وشعور امت حزب الله شرق تهران در میدان و خیابان برای حمایت از رزمندگان اسلام درخطوط اول نبرد با دشمن صهیونی کودک کش وامریکا خونریزو آدم کش حضور یافتند و یکصدا مرگ برامریکا واسرائیل و وطن فروش و مفسد اقتصادی سر دادند و حماسه دیگر آفریدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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