بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - مردم حماسی و پرشور وشعور امت حزب الله شرق تهران در میدان و خیابان برای حمایت از رزمندگان اسلام درخطوط اول نبرد با دشمن صهیونی کودک کش وامریکا خونریزو آدم کش حضور یافتند و یکصدا مرگ برامریکا واسرائیل و وطن فروش و مفسد اقتصادی سر دادند و حماسه دیگر آفریدند.
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منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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