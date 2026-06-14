در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای، انسجام درونی «نهاد خانواده» را نشانه رفته‌اند، شبکه اول سیما محصولی به نام «صفا با خانواده» را روی آنتن برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی مقاری - در شرایطی که طوفان ویرانگر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای، انسجام درونی «نهاد خانواده» را نشانه رفته‌اند، شبکه اول سیما با اتکا به یک راهبرد هوشمندانه محتوایی، محصولی به نام «صفا با خانواده» را روی آنتن برده است. این مجموعه که هر شب در ساعت طلایی پخش می‌شود، را می‌توان فراتر از یک اثر نمایشی ساده، به‌مثابه «کمپین رسانه‌ای تقویت مهارت‌های زیست جمعی» تحلیل کرد.

از منظر ژورنالیستی و مبتنی بر رصد مخاطب، مهم‌ترین دستاورد «صفا با خانواده»، عبور از دوگانگی کاذب «شعارزدگی اخلاقی» و «حاشیه‌سازی پوچ» است. بسیاری از آثار تلویزیونی یا در دام سخنرانی‌های نصیحت‌وار می‌افتند و یا برای جذب مخاطب به بحران‌آفرینی‌های غیرواقعی روی می‌آورند؛ اما این سریال مسیری میانه و کاربردی را برگزیده است. هر قسمت از این مجموعه، یک «مطالعه موردی» از تعارضات رایج در خانواده ایرانی (از مسائل اقتصادی تا شکاف نسلی) را با زبانی ساده و بدون اغراق روایت می‌کند و راه حلی مبتنی بر عقلانیت و وفاق ارائه می‌دهد.

دقت فنی در شخصیت‌پردازی، نقطه قوت محکم این اثر است. کاراکتر‌های «صفا با خانواده» قهرمانان ابرانسانی یا ضدقهرمانان شروری نیستند که در آثار دیگر دیده می‌شوند؛ بلکه نمونه‌های عینی «انسان‌های معمولی در موقعیت‌های بحرانی» هستند. این واقع‌گرایی، ضریب نفوذ پیام‌های تربیتی سریال را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. وقتی پدر خانواده در مواجهه با گرانی یا اختلاف نظر با همسرش، واکنشی محاسبه‌شده نشان می‌دهد، این صحنه نه یک موعظه، بلکه یک «آموزه عملیاتی» برای بیننده است.

از منظر تحلیل ژانر، «صفا با خانواده» تلاش موفقیت‌آمیزی برای بومی‌سازی ژانر «سریال موقعیت خانوادگی» با مختصات فرهنگی ایرانی است. برخلاف نمونه‌های غربی که غالباً بر کمدی سیاه و طنز گزنده تکیه دارند، این مجموعه، طنز را در خدمت هم‌دلی قرار داده است. نقد اجتماعی در این اثر نیز به‌شدت هوشمندانه انجام می‌شود؛ بدون آنکه به سیاه‌نمایی یا تخریب سرمایه‌های ملی بینجامد.

این سریال ثابت کرد که مخاطب امروز ایرانی، تشنه «آرامش واقعی» است نه «هیجان سمی». استقبال پنهان و آشکار خانواده‌ها از این اثر، یک داده کمی ارزشمند برای شبکه‌های تلویزیونی و سکو‌های نمایش خانگی است. پیشنهاد می‌شود «بسته تحلیل محتوای قسمت‌های پخش شده» به عنوان یک الگوی بومی تولید محتوا در اختیار نویسندگان جوان قرار گیرد.

«صفا با خانواده» یک جبهه فرهنگی عملیاتی علیه انزوای اجتماعی و فروپاشی گفت‌و‌گو در خانه‌هاست. این سریال به ما یادآوری می‌کند که قوی‌ترین رسانه برای حفظ ایران، تصویری صادق و امیدوارکننده از یک خانواده ساده و باهوش است. تماشای آن یک وظیفه حرفه‌ای برای هر تحلیلگر رسانه و یک نیاز عاطفی برای هر شهروندی است که نگران فردای کانون گرم خانواده خویش است.

برچسب ها: خانواده محوری ، شبکه یک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
افتضاح
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیلی هم قشنگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
صفا به درد همون پایتخت میخوره
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
صفا به درد همه چی میخوره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سریال قشنگیه
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خیلی حرف و شلوغکاری توش زیاده آدم کلافه میشه
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حیف سرمایه ملی که پای این مزخرفات تولیدی داره حروم میشه
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خدا را شکر که من اصلا نگاه نمیکنم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
حرف سرمایه ملی که آدم هایی را چون شماها پرورش داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیلی هم قشنگ بود
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