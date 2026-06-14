باشگاه خبرنگاران جوان - عزت‌الله محمودی از اختصاص و پرداخت بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات جهت اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی و اعطای وام‌های ساخت و مرمت مسکن روستایی در این شهرستان خبر داد؛ موضوعی که در جریان بازدید نماینده مجلس از بنیاد مسکن سروستان با تأکید بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پیشگیری از مهاجرت روستاییان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سروستان با تشریح کارنامه عمرانی این نهاد اظهار داشت: سال گذشته طرح بهسازی شامل کف‌سازی، بتن‌کشی، احداث کانال سنگی، آسفالت و محوطه‌سازی در ۱۷ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۵۶ میلیارد ریال اجرا شد. همچنین طرح آسفالت مشارکتی نیز در ۵ روستا با بودجه‌ای افزون بر ۶۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

او در خصوص حمایت‌های مالی از ساخت‌وساز‌های روستایی افزود: در این مدت ۱۳۵ فقره تسهیلات در قالب وام‌های حوادث، بهسازی، احداث و تعمیرات مسکن به ارزش تقریبی ۵۴۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. صدور ۶۰ فقره پروانه ساختمانی، ۱۲ فقره پایان کار و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۲۸ واحد مسکونی جدیدالاحداث از دیگر اقدامات این حوزه است.

مدیر بنیاد مسکن سروستان در پایان به اقدامات حقوقی و واگذاری زمین اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۵ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد و پیگیری صدور سند برای ۲۸۰ هکتار از اراضی تحت تملک بنیاد در ۱۷ روستا کلید خورد که تاکنون منجر به صدور سند برای ۳۳.۵ هکتار از این اراضی در ۷ روستا شده است. همچنین با ارسال ۳۰۰ پرونده به اداره ثبت، ۱۷۵ فقره سند مالکیت شهری و روستایی صادر شد.

به گفته محمودی، طرح هادی روستا‌های کمال‌آباد، خیرآباد، هزاردره، مؤمن‌آباد، چاه انجیر، شوریجه، املا الدوله، قنبری، مهارلو، کهنه دولت‌آباد و رکن‌آباد نیز با هدف توسعه پایدار مورد بازنگری قرار گرفته است.

غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، با تأکید بر لزوم اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، خواستار تمرکز ویژه بر تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و محرومیت‌زدایی شد.

توکل ارتقای کیفیت زندگی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌ها را تنها راهکار مؤثر برای کاهش مهاجرت به شهر‌ها دانست و گفت: با ایجاد امکانات رفاهی مناسب و ایجاد امید به آینده، باید شرایط ماندگاری روستاییان در مناطق خود را فراهم کرد.

منبع: بنیاد مسکن فارس