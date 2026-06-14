باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سث مولتون، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روز شنبه با انتقاد شدید از تفاهم نامه قریب‌الوقوع صلح دونالد ترامپ با ایران، آن را «سند تسلیم» و ناتوان در ارائه هر آنچه آمریکا پیش از جنگ داشت، توصیف کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که ترامپ روز شنبه اعلام کرد چارچوب صلح روز یکشنبه امضا خواهد شد و شامل بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ با اشاره به اورانیوم غنی‌شده ایران گفته بود: «در زمان مناسب، وقتی همه چیز آرام شد، وارد می‌شویم و غبار هسته‌ای را می‌گیریم و نابودش می‌کنیم.» گزارش‌های رسانه‌ای همچنین ادعا کردند که این توافق شامل کاهش تحریم‌ها و برچیدن محاصره آمریکا علیه ایران است. با این حال، مقامات ایرانی گفتند که امضا «یکشنبه» انجام نخواهد شد و انتظار می‌رود مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای بعداً آغاز شود.

مولتون، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس، در گفتگو با ام‌اس ناو، این چارچوب را یک ضرر خالص برای آمریکا خواند و گفت: «این یک توافق وحشتناک است. این اساساً یک سند تسلیم از دونالد ترامپ به رهبر عالی ایران است. منظورم این است که ۱۰۰ میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان قبلاً در این جنگ هزینه شده، ۱۴ آمریکایی کشته شده‌اند و ما توافقی می‌گیریم که فقط تنگه را بازگشایی می‌کند که قبلاً قبل از شروع جنگ باز بود؟ این چگونه یک پیروزی است؟» مولتون با اذعان به اینکه پایان جنگ بهترین گزینه برای آمریکا است، از نظر دستیابی به اهداف، این توافق را «باخت، باخت، باخت» برای ترامپ و ایالات متحده دانست.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که علی‌رغم حملات ویرانگر آمریکا و اسرائیل، ارتش ایران همچنان یک نیروی جنگی قدرتمند باقی مانده است. آدام شیف، سناتور کالیفرنیا و منتقد جنگ، نیز در مورد این توافق ابراز تردید کرد و گفت که مذاکرات ممکن است با «اعلامیه‌ای برای حفظ ظاهر مبنی بر توافق در تاریخ بعدی توسط رئیس‌جمهور» به پایان برسد که یک «شکست استراتژیک وحشتناک برای کشور» خواهد بود.

منبع: آرتی