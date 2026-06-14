باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم شایق اظهار کرد: با الهام از آموزههای لسانالغیب و این مصرع «حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی»، برند «چشمه حکمت» را به عنوان چتر حمایتی تمام فعالیتهای ادبی، فرهنگی، هنری و تخصصی مجموعه تعریف کردهایم. هدف اصلی ما ایجاد یک پیوند نظاممند تا روز ملی بزرگداشت حافظ (۲۰ مهرماه) است؛ مسیری که آن را «چشمه حکمت» نامیدهایم و قرار است در بیستم هر ماه، با حضور اساتید تراز اول و صاحبنام، ذهن جامعه دانشگاهی و پژوهشگران را معطوف به لایههای عمیق معرفتی حافظ سازیم.
او با تأکید بر ماهیت غیرنمایشی این نشستها افزود: رویکرد ما در “چشمه حکمت” برگزاری شو یا برنامههای عمومی صرف نیست، بلکه تمرکز بر نشستهای تخصصی با حضور اندیشه ورزان، نخبگان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و حافظپژوهان است. در هر نشست، دو سخنرانی علمی ۲۰ تا ۳۰ دقیقهای توسط اعضای برجسته آکادمیک ارائه میشود که با بخشهای هنری کوتاهی نظیر موسیقی سنتی و غزلخوانی همراه خواهد بود تا پویایی فضا حفظ شود.
مدیر مجموعه حافظیه در خصوص مدل اجرایی این رویداد خاطرنشان کرد: این برنامهها اقلب با مساعدت حامیان و متولیان فرهنگی دغدغهمند برگزار میشود. اگرچه در حال حاضر این رویداد در سطح استان و درونمجموعهای اجرا میگردد، اما افق ما ملی کردن این جریان فکری است تا حافظیه به کانون دائمی جوشش حکمت در کشور تبدیل شود.
شایق اظهار کرد: نخستین حلقه از این زنجیره طلایی، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در محل حافظیه، با سخنرانی استاد منصور پایمرد و دکتر حسین علیان برگزار خواهد شد؛ وی در پایان از تمامی متخصصان و ارادتمندان به ساحت لسانالغیب دعوت کرد تا در این مسیر علمی و معرفتی همراه مجموعه حافظیه باشند.
حفاظت از هویت فرهنگی ایران در حافظیه تداوم دارد
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه با اشاره به اهمیت حافظیه به عنوان یکی از پربازدیدترین مجموعههای تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: حافظیه تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه نمادی از هویت فرهنگی، ادبی و تاریخی ایران است و نگهداری و حفاظت از آن نیازمند برنامهریزی مستمر و اقدامات تخصصی در حوزههای مرمت، حفاظت و خدماترسانی است.
او افزود: در همین راستا طی یک ماه گذشته ساماندهی و یکپارچهسازی سیستم صوتی در نقاط مختلف این مجموعه انجام شد، یزدیبندی طاق مقبره صاحبدیوانی که به دلیل فرسودگی، بخشی از آن فرو ریخته بود، بدون فوت وقت و با هدف کنترل و جلوگیری از آسیبهای بیشتر، ضمن ایمن سازی و تثبیت سقف و سایر قسمتهای بنا، مرمت این طاق زیبا و تاریخی توسط یکی از معماران زبردست و ماهر شیرازی (استاد مزکا) انجام شد و همچنین به منظور حفاظت بیشتر از سنگ مزار تاریخی و ارزشمند حافظ عزیز که متعلق به دوره زندیه است، شیشه محافظ بر روی این اثر فاخر که قبلا آسیب دیده بود مجدد نصب شد.
مدیر مجموعه حافظیه ادامه داد: بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات مورد نیاز بازدیدکنندگان نیز همواره در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس عملیات مناسبسازی و بهسازی کیوسک بلیتفروشی مجموعه انجام شد و همزمان با تغییر فصل، فضای سبز و گلهای فصلی آرامگاه در قسمتها و باغچههای مختلف مجموعه نیز تعویض و با گونههای جدید جایگزین شدند تا فضای مجموعه از طراوت و زیبایی بیشتری برخوردار باشد.
شایق همچنین از اتمام مرمت بخشی از کاشیکاری سنتی پیشانی آرامگاه خانوادگی قوام در ضلع جنوبی این بنا خبر داد و خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این کاشیکاریها در قسمتهای مختلف ضلع جنوبی این آرامگاه که نیاز به مرمت فوری دارد، در دست اقدام است که پس از اتمام آن اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
او افزود: تمامی اقدامات مرمتی با رعایت ضوابط و اصول فنی میراث فرهنگی انجام میشود تا ضمن حفاظت از اصالت تاریخی بناها، شرایط مناسبی برای بهرهمندی گردشگران و علاقهمندان به فرهنگ و ادب ایران فراهم شود.
منبع: میراث فارس