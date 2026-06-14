باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وچهارمین نمایشگاه و رویداد فرهنگی «عطر سیب» امسال با حال‌وهوایی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در میدان امام حسین (ع) برپا شده است؛ رویدادی که تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ میزبان هیئت‌های مذهبی، خانواده‌ها و شهروندانی است که برای تهیه ملزومات محرم و آشنایی با برنامه‌های فرهنگی به این میدان آمده‌اند.

در بدو ورود، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، جنب‌وجوش غرفه‌هاست. ۱۳۳ غرفه در بخش‌های مختلف، محصولات فرهنگی و مذهبی، تجهیزات مورد نیاز هیئت‌ها، اقلام مصرفی مراسم عزاداری، پرچم‌ها، کتیبه‌ها، محصولات چاپی و ده‌ها عنوان کالای مرتبط با ماه محرم را با تخفیف‌های ویژه عرضه می‌کنند. مسئولان غرفه‌ها، با حوصله پاسخگوی هیئتی‌ها هستند؛ از مسئولان هیئت‌های قدیمی گرفته تا جوانانی که نخستین تجربه برپایی مجلس عزاداری را پشت سر می‌گذارند.

اما «عطر سیب» تنها یک نمایشگاه خرید نیست. در گوشه‌ای از میدان، صدای سنج و دمام، مخاطبان را به خود فرا می‌خواند و حال‌وهوای جنوب کشور را به قلب تهران می‌آورد. کمی آن‌سوتر، رادیو نمایشگاه با گفت‌وگوها، اطلاع‌رسانی‌ها و پخش نوا‌های آیینی، نبض رویداد را در دست گرفته است. با فرارسیدن شب نیز، صحنه تعزیه جان می‌گیرد؛ جایی که کانون تعزیه منهاج هر شب با اجرای یک مجلس تعزیه، روایت‌های عاشورایی را برای مخاطبان بازآفرینی می‌کند و جمعیتی از کودکان تا سالمندان، دقایقی در سکوت و تأمل به تماشای این هنر آیینی می‌نشینند.

یکی از تفاوت‌های محسوس نمایشگاه امسال، توجه ویژه به خانواده‌محور بودن آن است؛ موضوعی که مسئولان برگزاری نیز در نشست‌های خبری بر آن تأکید داشتند. در میان غرفه‌ها، بخش‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ از پوشاک متناسب با ایام محرم گرفته تا محصولات فرهنگی و آموزشی ویژه این گروه سنی. حضور خانواده‌ها در کنار فرزندانشان، نشان می‌دهد که «عطر سیب» تلاش کرده از یک رویداد صرفاً تخصصی برای هیئت‌ها فاصله بگیرد و به فضایی برای تجربه مشترک خانواده‌های تهرانی در آستانه ماه محرم تبدیل شود.

در بخش دیگری از نمایشگاه، محصولات مرتبط با مفاهیم مقاومت و ایثار نیز عرضه می‌شود. پرچم‌ها و کتیبه‌هایی با مضامین انقلابی و مذهبی، آثار مرتبط با شهدای مقاومت و محصولاتی با عنوان «رهبر شهید» از جمله مواردی است که مورد توجه مراجعه‌کنندگان قرار گرفته است.

امسال همچنین روند ارائه خدمات به هیئت‌ها با تغییراتی همراه بوده است. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، محدودیت‌های ثبت‌نام نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و امکان بهره‌مندی هیئت‌های بیشتری از خدمات فراهم شده است. حتی برای آن دسته از متقاضیانی که موفق به ثبت‌نام نشده بودند یا در بارگذاری مدارک با مشکل مواجه شدند، مهلت دو روزه‌ای برای اصلاح و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در نظر گرفته شد؛ اقدامی که با استقبال قابل توجه هیئت‌های مذهبی همراه بود.

در روز‌های برگزاری نمایشگاه نیز، غرفه‌های میدان امام حسین (ع) شاهد حضور گسترده مردم بوده‌اند؛ حضوری که نشان می‌دهد محرم همچنان یکی از مهم‌ترین پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی است. در میان ازدحام جمعیت، پیرغلامان، جوانان هیئتی، مادرانی که برای فرزندانشان محصولات فرهنگی انتخاب می‌کنند و خادمانی که فهرست خرید هیئت را در دست دارند، همگی در کنار یکدیگر تصویری از همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش می‌گذارند.

«عطر سیب» در واقع روایت آماده شدن شهری برای محرم است؛ شهری که پیش از آغاز دهه نخست عزاداری، تلاش می‌کند مقدمات برپایی باشکوه مجالس سیدالشهدا (ع) را فراهم آورد. از صدای دمام و تعزیه گرفته تا بوی اسپند و ازدحام مقابل غرفه‌ها، همه چیز خبر از نزدیک شدن روز‌هایی می‌دهد که نام حسین (ع)، محور همدلی و اجتماع مردم خواهد بود.

نمایشگاه «عطر سیب» تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در میدان آیینی امام حسین (ع) دایر است و هر روز پذیرای هیئت‌های مذهبی، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی خواهد بود؛ رویدادی که امسال بیش از همیشه تلاش کرده است محرم را نه فقط در هیئت‌ها، بلکه در متن زندگی خانواده‌های شهر جاری کند.