باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ساماندهی معابر شهری و تسهیل تردد شهروندان، طرح رفع سد معبر در محور خیابان شریعتی از محدوده مترو قلهک آغاز شده است.

در همین راستا، جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره معبر شرکت شهربان و حریم‌بان و مدیران شهرداری منطقه ۳ به منظور هماهنگی و بررسی روند اجرای این طرح برگزار شد و نحوه اجرای عملیات و هماهنگی‌های لازم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین حسن مقیسه‌ای، مدیر اداره معبر شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، به همراه ناظران این اداره از روند اجرای طرح بازدید میدانی به عمل آورد. در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت معابر در محدوده اجرای طرح، نکات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مطلوب طرح به نیرو‌های مستقر در محل ابلاغ شد.

مقیسه‌ای در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق شهروندان گفت: اجرای طرح‌های رفع سد معبر با هدف ایجاد نظم در معابر، تسهیل تردد عابران و ارتقای کیفیت محیط شهری انجام می‌شود و نظارت مستمر بر روند اجرای این طرح در دستور کار اداره معبر قرار دارد.