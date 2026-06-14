اجرای طرح رفع سد معبر در محور خیابان شریعتی، حدفاصل ایستگاه مترو قلهک تا ایستگاه مترو شریعتی با محوریت شهرداری منطقه ۳ و همراهی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ساماندهی معابر شهری و تسهیل تردد شهروندان، طرح رفع سد معبر در محور خیابان شریعتی از محدوده مترو قلهک آغاز شده است.

در همین راستا، جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره معبر شرکت شهربان و حریم‌بان و مدیران شهرداری منطقه ۳ به منظور هماهنگی و بررسی روند اجرای این طرح برگزار شد و نحوه اجرای عملیات و هماهنگی‌های لازم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین حسن مقیسه‌ای، مدیر اداره معبر شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، به همراه ناظران این اداره از روند اجرای طرح بازدید میدانی به عمل آورد. در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت معابر در محدوده اجرای طرح، نکات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مطلوب طرح به نیرو‌های مستقر در محل ابلاغ شد.

مقیسه‌ای در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق شهروندان گفت: اجرای طرح‌های رفع سد معبر با هدف ایجاد نظم در معابر، تسهیل تردد عابران و ارتقای کیفیت محیط شهری انجام می‌شود و نظارت مستمر بر روند اجرای این طرح در دستور کار اداره معبر قرار دارد.

برچسب ها: سد معبر ، مترو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۰۴:۳۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام جالب هست دستفروشان داخل مترو را سد معبر میدانند ولی کسبه کل پیاده روها را مصادره کردن کاری ندارند حتی ماشین داخل پیاده روهای خیابان وثوق پارک میکنند عابرین با سختی عبور میکنند چونکه حق وحساب شهرداری و راهنمایی و رارنندگی را میدهند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مقصر این بساط ۵۰٪ مردمن چون ازشون خرید میکنن و باعث ازدیاد اونا میشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کاش هفت تیر را هم از این سد معبر در بیاورند واقعا ما ساکنین این منطقه در عذاب هستیم هر چه به شهرداری هم زنگ می‌زنیم وشکایت می کنیم هیچکس جواب درستی نمی دهد آخه ما چکار کنیم همش از توی خیابان عبور کنیم و همینطور تمام زباله های شأن را در جوی آب راه می کنند لطفاً رسیدگی شود.
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Iran (Islamic Republic of)
آرسین
۲۱:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
الان جامعه هیچ مشکلی طوش نیست غیر از آجر کردن نون چهارتا آدم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تو رو خدا میدون ونک ،ولیعصر و تجریش .... و کلا همه جا رو درست کنید ،این دستفروشی رو جمع کنید ،تهران قشنگ شبیه گداخونه میشه 🥺
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
فقط نان مردم را آجر میکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خواهشا به سد معبر وانتی های میوه فروش در چهارراه نظام آباد (مدنی) در شبها ساعت ۹ شب به بعد رسیدگی کنید
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