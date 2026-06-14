باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - احساس خستگی مداوم به طور فزاینده‌ای رایج شده است و کارشناسان توضیح می‌دهند که این امر عمدتاً به دلیل سبک زندگی ناسالم، افزایش سطح استرس و فشار‌های کاری است.

خستگی طولانی مدت جسمی و روحی ناشی از خواب ناکافی، عادات غذایی نامنظم، استرس مزمن و استراحت ناکافی اغلب به عنوان خستگی عادی اشتباه گرفته می‌شود.

علل خستگی مزمن

در برخی موارد، افراد تمایل دارند وعده‌های غذایی را حذف کنند، ساعت‌های طولانی کار کنند و خواب را فدای رسیدن به ضرب‌الاجل‌ها کنند. این امر باعث می‌شود که آنها کمتر غذا بخورند و ساعت‌های طولانی‌تری کار کنند و خواب و استراحت را فدا کنند.

به گفته پزشکان، این عادات می‌توانند به مرور زمان تأثیر قابل توجهی بر سطح انرژی بدن داشته باشند. عادات غذایی ناسالم و الگو‌های غذایی نامنظم در طول روز، توانایی بدن در حفظ سطح انرژی پایدار را تضعیف می‌کنند. خواب ناکافی همچنین می‌تواند بر بدن و مغز تأثیر منفی بگذارد و به طور بالقوه استرس مزمن را تشدید کند.

جوانان به طور فزاینده‌ای مستعد فرسودگی شغلی ناشی از عادات سبک زندگی هستند. آنها به طور فزاینده‌ای فرسودگی شغلی و استرس روانی را تجربه می‌کنند. علاوه بر این، انزوای اجتماعی به دلیل وابستگی بیش از حد به رسانه‌های اجتماعی، فرصت‌های حمایت عاطفی مؤثر و تعامل اجتماعی مستقیم را کاهش داده است.

علائم خستگی مزمن

در حالی که خستگی معمولی پس از یک خواب خوب شبانه فروکش می‌کند، خستگی مزمن حتی با خواب راحت نیز می‌تواند ادامه یابد. علائم شامل خستگی، مشکل در تمرکز، سردرد، سرگیجه، تحریک‌پذیری، درد بدن، کیفیت پایین خواب و مه ذهنی است. بسیاری نیز خستگی عاطفی، از دست دادن انگیزه و احساس ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه خود را تجربه می‌کنند.

خستگی مزمن می‌تواند در صورت عدم درمان برای مدت طولانی، بر بهره‌وری کار تأثیر بگذارد و باعث مشکلات سلامت روان شود. استرس و خستگی مزمن در نهایت می‌تواند منجر به احساس اضطراب، ناامیدی، انزوا، افسردگی و خستگی عاطفی شدید شود.

نکاتی برای تسکین خستگی مزمن

برخی تغییرات ساده در سبک زندگی می‌تواند به جلوگیری از خستگی مزمن و افزایش سطح کلی انرژی کمک کند، از جمله:

- حفظ زمان‌های منظم وعده‌های غذایی.

- خواب و استراحت کافی.

- استراحت‌های کوتاه از کار.

- مدیریت موثر استرس.

- انجام فعالیت‌های بدنی.

منبع: الیوم السابع