باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان البرز از اهدای ۵۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: حمایت از ازدواج آسان و تأمین نیازهای اولیه زندگی زوجهای جوان از اولویتهای این نهاد در حوزه توانمندسازی خانوادهها است.
رضا البرزی با اشاره به اهمیت حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف تسهیل ازدواج جوانان و کمک به تأمین لوازم ضروری آغاز زندگی مشترک، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت در استان البرز اهدا کرده است.
وی افزود: جهیزیههای اهدایی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز زندگی از جمله یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون بوده که با رعایت کرامت خانوادهها در اختیار نوعروسان قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز با تأکید بر نقش این حمایتها در کاهش دغدغههای اقتصادی زوجهای جوان تصریح کرد: تأمین جهیزیه یکی از برنامههای مهم این نهاد در مسیر توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و ایجاد زمینه مناسب برای آغاز زندگی مشترک جوانان است.
البرزی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از ۴۵۰ سری جهیزیه و کمکهزینه ازدواج به زوجهای جوان تحت حمایت در استان البرز اهدا خواهد شد.
وی در پایان از همراهی خیران، نیکوکاران و حامیان کمیته امداد قدردانی کرد و گفت: مشارکتهای مردمی نقش مهمی در تداوم این خدمات و حمایت از جوانان نیازمند برای آغاز زندگی مشترک دارد.
منبع کمیته امداد البرز