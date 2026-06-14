باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد ماه) در دومین روز نشست اتاقهای بازرگانی کشور و در پنل تخصصی با محوریت «بررسی ظرفیتها و الزامات توسعه تجارت شمالی کشور با تأکید و نقش مرز، گمرگ و پایانه ریلی آستارا در تقویت کریدور بین المللی شمال - جنوب، توسعه حمل و نقل ریلی، جادهای و ترکیبی و گسترش همکاریهای تجاری ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت استانهای مرزی» در تالار مرکزی رشت با اشاره به سه اجلاس برگزار شده برای دریای کاسپین به میزبانی گیلان گفت: با توجه به برگزاری این اجلاسها و با تدوین سند راهبردی دریای کاسپین، سهم دریای خزر در مجموع اقتصاد کشور باید به ۳۰ درصد برسد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای آستارا افزود: این شهرستان سه مرز خروجی دارد و از اهمیت زیادی در حوزه تجارت برخوردار است. استاندار گیلان در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و بیان اینکه با بسته شدن تنگه هرمز در صادرات نفت و گاز اختلال ایجاد شده است، تصریح کرد: ما هم برای آنها اختلال ایجاد کردیم که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی دو سوم جهان بوده است.
به گفته حقشناس، در این شرایط هر اقتصادی غیر اقتصاد ایران بود، به معنای واقعی متلاشی میشد، اما اقتصاد ایران قوی است؛ بیش از ۴۰ سال از فرصت ایران استفاده کردند امروز نوبت ما است که از فرصت خودمان استفاده نماییم و عقب ماندگی را جبران کنیم. او همچنین گفت: با اعلام پایان جنگ و رفع تحریمها نباید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم؛ انتظار، روال عادی صادرات و واردات، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری است.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استانهای حاشیه دریای خزر از موقعیت جغرافیایی کمنظیری برخوردارند، افزود: معرفی ظرفیتها و فرصتهای این منطقه میتواند زمینهساز افزایش مبادلات اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی باشد. حقشناس با بیان اینکه دریای خزر در مسیر جهش اقتصادی است، تصریح کرد: همینک سهم دریای کاسپین در مجموع تجارت کشور ۵ درصد است که باید با سند راهبردی دریای کاسپین ۱۴۲۴ به ۳۰ درصد برسد.
او همچنین فعالان اقتصادی را «سربازان اقتصادی» کشور خواند و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقشآفرینی بخش خصوصی برای بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و توسعه تجارت هستیم. استاندار گیلان با اشاره به میدانداری مردم و نبرد فرماندهان (میدان و خیابان) افزود: اکنون زمان رزم سربازان اقتصادی است امنیت باید به نفع اقتصاد باشد.
ضرورت تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله توسعه خزر
حقشناس خواستار تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله توسعه دریای خزر شد و تصریح کرد: لازم است دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر برنامهای جامع برای توسعه تجارت و ترانزیت در حوزه خزر تدوین کنند تا بتوان از ظرفیتهای کریدورهای بینالمللی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بهره بیشتری برد.
او با اشاره به ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب بیان کرد: استفاده مؤثر از این مسیر میتواند ضمن کاهش هزینههای حملونقل، موجب افزایش مبادلات تجاری منطقهای و بینالمللی شده و منافع اقتصادی قابل توجهی برای ایران و کشورهای همسایه به همراه داشته باشد.
استاندار گیلان همچنین ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین اجلاسی به شکلگیری گفتمان مشترک میان بخش دولتی و خصوصی، کاهش هزینههای اقتصادی، توسعه تجارت و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال منجر شود.
نشست ۲ روزه نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی کشور در همافزایی مزیتهای منطقهای و تقویت تابآوری اقتصاد ملی از روز گذشته (شنبه) با محوریت ظرفیتهای کریدور شمال‑جنوب در منطقه آزاد انزلی آغاز به کار کرد.
این اجلاس با حضور نمایندگان ۱۵ اتاق بازرگانی استانهای تهران، اصفهان، اهواز، آبادان، خرمشهر، ارومیه، مازندران، شهرکرد، گرگان، لرستان، یاسوج، سمنان، زنجان، گیلان و گلستان در حال برگزاری است، اتاقهای مشترک ایران و روسیه، ایران و قزاقستان و جمعی از انجمنهای تخصصی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط نیز در این رویداد حضور دارند.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان