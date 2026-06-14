در هفته صرفه جویی و سرمایه مشترک، آموزش و پرورش، رسانه و مردم، یکی شدند تا بگویند: آب، حق نسل فرداست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در آستانه هفته صرفهجویی در مصرف آب (۲۵ تا ۳۱ خرداد)، علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس برنامههای این شرکت را در سطح استان تشریح و بر لزوم مشارکت همگانی در مدیریت مصرف آب تأکید کرد.
او اضافه کرد: شعار امسال با عنوان «آب، سرمایه مشترک» یادآور مسئولیت جمعی تمام افراد جامعه در حفاظت از منابع آبی و تضمین حق نسلهای آینده است.
علی شبانی با اشاره به آغاز این هفته اضافه کرد: امسال این مناسبت در حالی برگزار میشود که استان فارس همچنان با خشکسالیهای پیاپی و کاهش منابع آبی دستوپنجه نرم میکند. از سوی دیگر، همزمانی آن با ماه محرم و فرهنگ عاشورایی، فرصتی ارزشمند برای تبیین ضرورت پاسداری از نعمت آب و پرهیز از اسراف پدید آورده است.
شبانی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی و آموزههای دینی، آب جایگاهی ویژه دارد و واقعه عاشورا نیز اهمیت این موهبت الهی را به خوبی نمایان کرده است. بنابراین، همزمانی هفته صرفهجویی با ماه محرم میتواند بستری مناسب برای گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و مصرف آگاهانه آب در جامعه فراهم آورد.
او با تأکید بر شعار ملی هفته صرفهجویی در سال ۱۴۰۵ یعنی «آب، سرمایه مشترک» گفت: این شعار بیانگر این حقیقت است که آب به همه مردم و نسلهای آینده تعلق دارد و هرگونه مصرف بیرویه و هدررفت آن، در واقع تضییع حقوق عمومی به شمار می رود. امروز بیش از هر زمان دیگر به نگاه مسئولانهتری نسبت به این سرمایه ارزشمند نیاز داریم.
مدیرعامل آبفا فارس با اشاره به وضعیت منابع آبی استان فارس، اضافه کرد: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگیها، خشکسالیهای پشتسرهم، برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین و آسیب به آبخوانها از مهمترین چالشهای بخش آب در این استان به شمار میرود. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از آب، مؤثرترین و پایدارترین راهکار برای مقابله با تنشهای آبی است.
شبانی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان فارس در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و با هدف نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه، برنامههای گوناگونی برای هفته صرفهجویی تدارک دیده که در شهرها و روستاهای استان اجرا خواهد شد.
او، امضای تفاهمنامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان را به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این شرکت در هفته پیشرو برشمرد و افزود: آموزش دانشآموزان و نسل آینده، مؤثرترین راه برای فرهنگسازی پایدار در حوزه مدیریت مصرف آب است و این تفاهم نامه با هدف گسترش آموزشهای مرتبط با حفاظت از منابع آب و ترویج الگوی مصرف صحیح منعقد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به تولید و پخش گسترده فیلم های کوتاه آموزشی، موشنگرافی، تیزرهای فرهنگی و زیرنویسهای تلویزیونی با محوریت صرفهجویی در مصرف آب از طریق صداوسیمای مرکز فارس، گفت: رسانهها نقشی مهمی در آگاهسازی افکار عمومی دارند و تلاش شده است پیام «آب، سرمایه مشترک» از طریق ابزارهای نوین ارتباطی به همه اقشار جامعه منتقل شود.
او، انجام مصاحبههای تخصصی با اهالی رسانه، حضور در برنامههای رادیویی و تلویزیونی و تشریح وضعیت منابع آبی استان را از دیگر برنامههای این هفته دانست و گفت: اطلاعرسانی مستمر و شفاف درباره شرایط منابع آب، زمینهساز مشارکت بیشتر مردم در مدیریت مصرف خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به شناسایی و تقدیر از ادارات و دستگاههای اجرایی خوشمصرف در سطح استان، ادامه داد: معرفی الگوهای موفق مصرف بهینه، گامی مؤثر برای ترویج فرهنگ صرفهجویی و مسئولیتپذیری در میان دستگاههای اجرایی است.
شبانی با اشاره به عناوین روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب سال ۱۴۰۵، ادامه داد: دوشنبه ۲۵ خرداد: با عنوان آب، تابآوری و امنیت ملی، نامگذاری شده است.
او بیان کرد: سهشنبه ۲۶ خرداد: خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف، چهارشنبه ۲۷ خرداد: آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا، پنجشنبه ۲۸ خرداد: آب، اقتصاد و سرمایهگذاری، جمعه ۲۹ خرداد: پساب، محیط زیست و توسعه پایدار، شنبه ۳۰ خرداد: آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی و یکشنبه ۳۱ خرداد: آب، مردمیسازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی نامیده شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره ویژه به عنوان روز چهارشنبه با موضوع «آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا» افزود: در ایام محرم، یاد سقای دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، بیش از هر زمان دیگر اهمیت آب و ارزش حراست از این نعمت الهی را یادآوری میکند. بیتردید ترویج فرهنگ عاشورایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مذهبی میتواند نقشی مؤثر در نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب ایفا کند.
او از مشترکان شهری و روستایی استان فارس درخواست کرد: با رعایت الگوی مصرف، صنعت آب را در تأمین پایدار آب آشامیدنی یاری دهند.
شبانی در ادامه بیان کرد: عبور موفق از روزهای گرم پیش رو تنها با همراهی مردم ممکن است. همه ما باید باور کنیم که «آب، سرمایه مشترک» است و حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی برای ساختن آیندهای پایدار به شمار می رود.