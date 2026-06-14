شورای صنفی نمایش مصوب کرده است که اکران فیلم سینمایی «شمشیر و اندوه» از چهارشنبه، ۲۷ خردادماه در سینما‌ها آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای صنفی نمایش مصوب کرده است که اکران فیلم سینمایی «شمشیر و اندوه» از چهارشنبه، ۲۷ خردادماه در سینماها آغاز شود.

طبق اعلام شورای صنفی نمایش این انیمیشن توسط دفتر پخش «خانه فیلم» و به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه اکران خواهد شد.  

این شورا پیش‌تر مصوب کرده بود که فیلم «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۱۰ تیرماه روی پرده رود.

 انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری تولید شده و طبق گفته سازندگانش با با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی و استفاده از تکنولوژی «متا-هیومن» و با نگاهی به اعتلای فرهنگ عاشورایی و با هدف روایتِ تاثیرگذارترین واقعه تاریخ اسلام از زاویه دید یک ایرانی ساخته‌ شده‌ است.

برچسب ها: اکران انیمیشن ، انیمیشن سینمایی
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