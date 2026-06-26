رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: براساس آمار روزانه ۱۰ هزار تن شیر خام توسط کارخانجات شیرخشک جذب می‌شود، اما انتظار ما تسریع در رسیدگی وضعیت زیان دهی کارخانجات قبل از بروز بحران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با اعلام افزایش قیمت شیر خام از ابتدای خرداد بدلیل عدم افزایش بهای شیرخشک و چربی در داخل و خارج از کشور، کارخانجات شیرخشک صنعتی با چالش بزرگی روبرو هستند.

به گفته وی، اکنون عرضه محصولات به کمتر از قیمت تمام شده به گونه ای است که به ازای تولید هر کیلو شیرخشک ۴۰ هزار تومان متحمل زیان شدند که براین اساس عملا بر سر دوراهی توقف تولید یا زیان انبوه قرار گرفتند.

سلیمی ادامه داد: علی رغم کاهش قیمت نهاده های دامی در روزهای گذشته و پایین آمدن هزینه تولید هر کیلو شیر خام، دامداران هیچ گونه تعامل سازنده ای در خصوص تعدیل قیمت انجام ندادند و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی بدلیل رضایت کامل دامداران و عدم مراجعه به آن وزارتخانه هیچ گونه اقدامی نمی کنند، در حالیکه قبل از اعلام قیمت شیر خام، انجمن لبنی و شیرخشک صریحا موضع خود را در خصوص افزایش بهای شیر خام اعلام کرده بودند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با درک شرایط کنونی کشور و جلوگیری از سرگردانی دامداران به رغم تحمل زیان هنگفت، روزانه ۱۰ هزار تن شیر خام توسط کارخانجات شیرخشک جذب می شود، اما انتظار ما تسریع در رسیدگی وضعیت زیان دهی کارخانجات قبل از بروز بحران است.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، صادرات شیرخشک صنعتی
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