مربی تیم فوتبال پرسپولیس وارد تهران شد تا به تمرینات این تیم اضافه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو، اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم به تدریج به جمع سرخپوشان اضافه می‌شوند.

در همین راستا، امیلیو آلوارز مربی اسپانیایی دروازه‌بان‌های پرسپولیس نیز دیروز وارد تهران شد تا در تمرینات این تیم حضور پیدا کند و کار خود را برای فصل جدید آغاز کند.

پرسپولیس که خود را برای مسابقات انتخابی کسب سهمیه رقابت‌های باشگاهی آسیا آماده می‌کند، این روز‌ها تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کند و انتظار می‌رود با اضافه شدن سایر نفرات، ترکیب این تیم کامل‌تر شود.

آلوارز در شرایطی به تهران بازگشته که یکی از شاگردان اصلی او یعنی پیام نیازمند به دلیل حضور در رقابت‌های جام جهانی هنوز در اردوی سرخپوشان حاضر نشده و پس از پایان مأموریت ملی به جمع پرسپولیسی‌ها اضافه خواهد شد.