باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) از یک شهرک ۲۲ هزار فوتی (بیش از ۲۰۰۰ متر مربعی) در محوطه خود در هانتسویل، آلاباما رونمایی کرده است. هدف این شهرک، آموزش مأموران و متخصصان برای شبیه‌سازی و تحقیق درباره حملات سایبری واقعی در محیطی امن و عملی است.

این مرکز که «محدوده سایبری جنبشی» نام دارد، در فوریه ۲۰۲۵ افتتاح شده و مجهز به خانه‌های کاملاً مبله، هتل، پمپ بنزین، فروشگاه مواد غذایی، دادگاه، بیمارستان و یک شرکت برق است. خیابان‌ها و چراغ‌های راهنمایی این شهرک به گونه‌ای طراحی شده که یک شهر واقعی آمریکا را شبیه‌سازی کند.

اف‌بی‌آی اعلام کرده است که از زمان افتتاح، بیش از ۱۴۰۰ دانش‌آموز از جمله پرسنل اف‌بی‌آی و شرکای دیگر آژانس‌های فدرال و محلی در این مرکز آموزش دیده‌اند. هر بخش از این شهر به دستگاه‌ها و سیستم‌های فعالی مجهز است که مانند یک جامعه یا کسب‌وکار واقعی رفتار می‌کنند، در حالی که از نشت حملات شبیه‌سازی‌شده به خارج از مرکز جلوگیری می‌شود.

بر اساس گزارش جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۵ که بر اساس بیش از یک میلیون شکایت است، ضرر‌های ناشی از جرایم سایبری در ایالات متحده به رکورد ۲۰.۹ میلیارد دلار رسیده است که ۲۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. باج‌افزار به عنوان بزرگ‌ترین تهدید مداوم برای زیرساخت‌های حیاتی رتبه‌بندی شده است.

این مرکز همچنین شامل یک مرکز داده با بیش از ۲۰۰ سرور فیزیکی است که برخی از آنها ویندوز و برخی لینوکس اجرا می‌کنند. این محیط‌ها برای آموزش مأموران در مواجهه با محیط‌های شرکتی واقعی هنگام پاسخ به نقض داده‌ها یا اجرای حکم بازرسی طراحی شده است. این مرکز به اف‌بی‌آی اجازه می‌دهد تا حملات باج‌افزاری و پیامد‌های واقعی آن را شبیه‌سازی کند. همچنین این مرکز به آموزش مأموران آمریکایی در زمینه پزشکی قانونی دیجیتال کمک می‌کند؛ ابزار‌هایی که جنجال‌برانگیز هستند، زیرا با بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌هایی کار می‌کنند که هرگز به سازندگان دستگاه مانند اپل یا گوگل فاش نمی‌شود.

منبع: تک کرانچ