باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی در اسدیه با گرامیداشت یاد شهدا و امام شهیدان و ۵۱ شهید اهل سنت خراسان جنوبی، گفت: راه شهدا راه رستگاری است و در زمانه ما رسیدن به سعادت از این مسیر می‌گذرد.

او افزود: با وجود فتنه‌های دشمن قریب به نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و تا زمانی که مردم این سرزمین اهل جهاد و ایستادگی باشند استکبار شکست می‌خورد.

سردار جوانی بیان کرد: دشمن با تکیه بر سابقه دنیا در استفاده از اختلافات قومی و مذهبی برای براندازی، برای ایران نیز طمع کرد، اما امام (ره) بر اساس اسلام ناب وحدت شیعه و سنی را مطرح کرد و در ایران اقوام مختلف، مذاهب مختلف خصوصا شیعه و سنی در کنار هم وحدت را معنی کردند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: تقدیم ۵۱ شهید اهل سنت در خراسان جنوبی که ۴۶ شهید آن از شهرستان درمیان است مهر تایید و نشانه‌ای واضح از وحدت و انسجام و خاری در چشم دشمنان است.

او تصریح کرد: ملت ما وعده نصرت را در جنگ رمضان تجربه کرد مانند آنچه در جنگ هشت ساله رخ داد.

سردار جوانی افزود: ملت ایران با وجود از دست دادن امام شهیدشان، اما مقتدر در مقابل دشمن ایستاد و دشمنان بدانند ملت ایران مسیرش بن بست ناپذیر است.



هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و شهدای اهل سنت، گفت: برای حفظ انقلاب اسلامی خون‌های بسیاری تقدیم شده و مردم و مسئولان همواره پاسدار خون شهدا هستند.

او با بیان اینکه دشمنان در ۴۷ سال طول عمر انقلاب اسلامی توطئه‌ها و سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران داشته است، افزود: علاوه بر ۱۷ هزار شهید ترور در سه جنگ تحمیلی، دشمنان به دنبال تجزیه ایران بوده که با هوشیاری و بصیرت مردم توطئه‌های آنان خنثی شده است.



هاشمی تأکید کرد: برادران اهل سنت در سیستان و بلوچستان، آذربابجان و کردستان نیز جلوی توطئه‌های دشمن را گرفتند و اجازه تجزیه ایران را به دشمنان ندادند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز رمز موفقیت ایران اسلامی وحدت و همدلی است، افزود: مردم مبعوث شده ایران، در کنار توان رزمی نیرو‌های مسلح ایستادگی کردند و توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

او افزود: آنچه موجب اقتدار و امنیت ملت ایران شده رهبری و اصل ولایت فقیه و پشتیبانی مردم در تمام عرصه‌ها است.

هاشمی مردم را بزرگترین سرمایه انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ایران وفاداری خود را علاوه بر بیش از ۱۰۰ شب ایستادگی، جنگ ۱۲ روزه و رمضان، در هشت سال دفاع مقدس اثبات کردند.

مولوی عبداللهی امام جمعه اهل سنت اسدیه در این اجلاسیه ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه ۵۱ شهید اهل سنت خراسان جنوبی گفت: ۴۶ نفر از شهدای اهل سنت استان از شهرستان درمیان هستند.

او افزود: شهدا به ما عزت و افتخار و امنیت دادند و اگر اکنون دشمن متجاوز را به خاک ذلت انداختیم از برکت خون شهداست.

مولوی عبداللهی ادامه داد: در جنگ رمضان برکت خون شهدا را دیدیم و اگر دشمنان جنایتکار و متجاوز رهبر ما و فرماندهان نظامی و دانش آموزان معصوم میناب و دیگر نقاط را به شهادت رساندند، اما برکت خون شهدا آنها را روسیاه کرد.

او با بیان اینکه به توفیق الهی ملت ما منسجم‌تر و متحدتر شده و قوی‌تر شده افزود: دشمن برای اختلاف اقوام و مذاهب برنامه ریزی کرده بود، اما انسجام اقوام و مذاهب کشور بیشتر شد.

مولوی عبداللهی بیان کرد: امروز دشمن نمی‌تواند از حقوق بشر دم بزند، چون آنها به مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها حمله کردند.

او ادامه داد: اتحاد در همه میدان‌ها وجود دارد همان طور که در دوران ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان هم این اتحاد وجود داشت و تا زمانی که اتحاد باشد دشمن هرگز پیروز نمی‌شود.

مولوی حسین زهی امام جمعه اهل سنت خاش از مهمانان این اجلاسیه نیز با بیان اینکه یکی از جلوه‌های ارزشمند تاریخ معاصر انقلاب اسلامی همبستگی اقوام و مذاهب در دفاع از کشور است گفت: استان‌های تسنن نشین کشور که اغلب استان‌های مرزی هستند همواره مرزدارانی سختکوش از هر دو جامعه اهل تشیع و اهل تسنن دارند که بازوان توانمند جمهوری اسلامی در دفاع از مرز‌های کشور هستند.

او افزود: جامعه اهل سنت در سراسر ایران اسلامی و در مقاطع مختلف حضوری فداکارانه و منسجم علیه دشمنان ایران اسلامی داشته‌اند و دفاع از ارش‌های اسلامی و نظام و رهبری را وظیفه خود می‌دانند و این وفاداری با تقدیم شهدا به نمایش گذاشته‌اند.

مولوی حسین زهی بیان کرد: نه تنها در خراسان جنوبی بلکه در سراسر ایران اسلامی مردم اهل سنت دوشادوش دیگر رزمندگان در جبهه‌های نبرد حضور داشته و در مسیر وحدت جانفشانی کرده‌اند.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: مسئولان در هر رده‌ای که هستند یک مسئولیت عظیم در برابر خون شهدا دارند و آن خدمت به مردم است.

سرهنگ رضایی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری و تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا (ع) استان هم در اجلاسیه شهدای اهل سنت استان گفت: شهدا الگو‌های ایثار هستند و باید با برگزاری این اجلاسیه‌ها آرمان‌های شهدا را به نسل جوان و نوجوان منتقل کنیم.

او افزود: این اجلاسیه ذیل کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی است که دبیری این اجلاسیه بر عهده قرارگاه شهید ناصری است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما