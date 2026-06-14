وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی‌صراف امروز (یکشنبه ۲۴ خردادماه) در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای هیأت رئیسه، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و شهدای جنگ ۱۲ روزه، گزارشی از اقدامات وزارت علوم در دوران جنگ و برنامه‌های پیش‌روی آموزش عالی کشور ارائه کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دغدغه داوطلبان آزمون‌های سراسری، گفت: مهم‌ترین مطالبه مردم در هفته‌های گذشته، تعیین تکلیف زمان برگزاری آزمون‌ها بود، اما در شرایط جنگی امکان اعلام تاریخ قطعی وجود نداشت؛ زیرا هرگونه تغییر مجدد موجب نگرانی و اعتراض داوطلبان می‌شد.

وزیر علوم افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم پس از مشخص شدن زمان برگزاری امتحانات نهایی آموزش و پرورش، فاصله‌ای حدود ۲۰ روز تا یک ماه برای آمادگی داوطلبان در نظر بگیریم.

سیمایی‌صراف اعلام کرد: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به زمان‌بندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاه‌ها خواهند شد.

وی با اشاره به آمار داوطلبان، گفت: امسال حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در کنکور سراسری شرکت می‌کنند و آزمون در حدود ۳۲۰ شهرستان کشور برگزار خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد به ۲۵ و ۲۶ تیر موکول شد

وزیر علوم همچنین درباره آزمون کارشناسی ارشد، اعلام کرد: این آزمون که پیش‌تر برای روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، برای نخستین بار تغییر زمان پیدا کرد.

سیمایی صراف افزود: آزمون کارشناسی ارشد اکنون در روز‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود و حدود ۶۵۱ هزار داوطلب در ۱۶۵ شهرستان کشور در این آزمون حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۰ تیرماه هیچ آزمونی برگزار نخواهد شد تا دانشجویان و داوطلبان بتوانند در مراسم تشییع و برنامه‌های مرتبط حضور داشته باشند.

تمامی امتحانات دانشگاه‌ها در هفته برگزاری مراسم به تعویق افتاد

وزیر علوم با اشاره به امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌ها نیز گفت: تمامی آزمون‌هایی که در هفته برگزاری مراسم تشییع برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق افتاده است و هر دانشگاه متناسب با تقویم آموزشی خود زمان جدید امتحانات را تعیین خواهد کرد.

سیمایی صراف افزود: امسال به دلیل آنکه کلاس‌های آموزشی با تأخیر و از اسفندماه آغاز شد، تقویم آموزشی دانشگاه‌ها نیز تغییر کرده و برخلاف سال‌های گذشته، امتحانات پایان‌ترم عمدتاً از تیرماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش عالی حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد، اظهار کرد: دانشگاه‌ها از ظرفیت آموزش مجازی استفاده کردند و در حال حاضر نیز دوره‌های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری در حال برگزاری است و فعالیت آموزشی کشور ادامه دارد.

وزیر علوم در ادامه به موضوع حقوق اعضای هیأت علمی پرداخت و گفت: افزایش حقوق اعضای هیأت علمی تمام مراحل قانونی خود را طی کرده و حتی در جلسات متعدد با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم، وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

سیمایی صراف افزود: برآورد‌های انجام شده نشان می‌دهد اجرای این مصوبه برای حدود ۸۰ هزار عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و همچنین بازنشستگان این حوزه، به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به مشکلات مالی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: برخی دانشگاه‌ها تاکنون تنها حدود ۶۰ درصد حقوق سال گذشته اعضای هیأت علمی را پرداخت کرده‌اند و در عین حال اعضای هیأت علمی با وجود مشکلات معیشتی، همکاری و خویشتنداری قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.

وزیر علوم تاکید کرد: مطالعات مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دولت نیز نشان می‌دهد یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان، وضعیت نامناسب معیشتی اعضای هیأت علمی است و با حقوق فعلی، شأن و منزلت استاد دانشگاه حفظ نمی‌شود.

اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی در دستور کار است

سیمایی صراف با اشاره به بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، گفت: یکی از آسیب‌های جدی نظام ارتقا، وابستگی بیش از حد آن به انتشار مقاله بود؛ به همین دلیل آیین‌نامه جدید با تکیه بر سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است.

وی افزود: در آیین‌نامه جدید، نقش فناوری، نوآوری، ارتباط با صنعت، مسئولیت اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اساتید نیز در فرآیند ارتقا لحاظ شده و مسیر‌های ارتقا نیز متناسب با رشته‌های مختلف علمی متنوع‌سازی شده است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: برای تدوین این آیین‌نامه بیش از هزار نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده، اما بررسی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ورود کمیته‌های مختلف هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

سیمایی صراف ابراز امیدواری کرد: این آیین‌نامه هرچه سریع‌تر نهایی شود تا نظام ارتقای اعضای هیأت علمی متناسب با نیاز‌های روز آموزش عالی کشور اصلاح شود.

وی با قدردانی از همراهی مجلس شورای اسلامی، بر تداوم همکاری دولت و مجلس برای حل مسائل آموزش عالی، تأمین معیشت اعضای هیأت علمی، برگزاری منظم آزمون‌ها و حفظ آرامش جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

منبع: مجلس