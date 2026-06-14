رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس گفت: ۳۵ هزار دانش آموز در دو آزمون ورودی پایه هفتم و دهم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شیرازی نژاد در جلسه ستاد آزمون‌های استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، برای اولین بار آزمون‌های ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی در یک روز برگزار می‌شود بنابراین نیازمند نظارت دقیق ترب هستیم.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس افزود: آزمون استعداد‌های درخشان و و نمونه دولتی در روز جمعه ۲۹ خرداد ماه به صورت هماهنگ برگزار می‌شود. 

شیرازی نژاد ادامه داد: حدود ۳۵ هزار دانش آموز در دو آزمون ورودی پایه هفتم و دهم مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی حضور دارند.

رئیس اداره سنجش اداره‌کل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: تعداد مراکز آزمون در فارس، تعداد ۲۰۲ در سطح استان قرار دارد از این تعداد، ۷۰ مرکز در شهر شیراز و بقیه در شهرستان‌ها قرار دارد.

او گفت: شاخص‌هایی که یک مرکز باید داشته باشد را به سراسر استان ارسال کردیم و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و سایر زیرساخت‌ها را به مسئولین حوزه یادآوری کردیم.

شیرازی نژادعنوان کرد: تعداد ۳۸ منطقه آموزشی ما وظیفه اجرای آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی در دو پایه هفتم و دهم را برعهده دارند.

او گفت: بلافاصله از ۳۱ خرداد ماه تا ۲ تیرماه آزمون‌های المپیاد‌های علمی را برگزار کنیم که رشته‌های شیمی، فیزیک، ادبی، زمین شناسی، نجوم و اختر فیزیک، ریاضی، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی، هوش مصنوعی، سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی، کامپیوتر، سواد رسانه‌ای، و ...، از جمله رشته‌های این المپیاد علمی است.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، مدارس سمپاد فارس ، نمونه دولتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کلا چند دانش آموز قبول میشن تو مدارس سمپاد.
پایه هفتم چند نفر؟ پایه دهم چند نفر؟
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