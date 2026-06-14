باشگاه خبرنگاران جوان - بر این اساس، ۱۶ نامزد برای تصدی سمت ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد. اسامی کاندیدا‌ها به ترتیب اعلام‌شده به شرح زیر است:

سید مجتبی حسینی مطلق، علی دانشمندفر، سید حسن طباطبایی، محمد سرنجی آسترکی، علیرضا قورچی بیگی، مرتضی علی مرادی، محمود حدادیان، وحید انصاری، محمود رشیدی احمدی، جلال کرمی، امین‌اله مانی، حسین دشتی، حامد افراسیابی، سید صادق میرئی، حکیم شریفیان و علی‌اصغر حسن‌زاده.

طبق اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مجمع انتخاباتی این فدراسیون روز ۲۹ تیر ماه برگزار خواهد شد و اعضای مجمع در این تاریخ رئیس جدید فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان را انتخاب خواهند کرد.

گفتنی است، فرایند بررسی صلاحیت‌ها و تأیید نهایی کاندیدا‌ها پیش از این توسط وزارت ورزش و جوانان انجام شده و اسامی فوق به‌عنوان نامزد‌های نهایی برای شرکت در مجمع اعلام شده است.