باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمهدی قاسمی معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی فارس، در گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: این اداره کل در جذب تسهیلات با تمرکز بر ایجاد اشتغال واقعی، موفق به کسب رتبه دوم کشور شده است.
او با تأکید بر تغییر رویکرد در پرداخت وامها اظهار داشت: اصلیترین و مهمترین ملاک برای جذب تسهیلات (موضوع بند ۲-۷ تبصره ۱۵)، ایجاد شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. بر همین اساس، اداره کل میراث فرهنگی استان فارس توانست با ایجاد ۱۳۷۹ فرصت شغلی جدید، عملکردی درخشان از خود به جا بگذارد و مقام دوم کشوری را در این شاخص حیاتی کسب و کار کسب کند. شایان ذکر است که فاصله اداره کل میراث فرهنگی فارس با رتبه اول کشور (با ۱۳۸۹ شغل) بسیار اندک بوده است.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی استان فارس در خصوص حوزههای هدف این اشتغالزایی افزود: بیشترین زمینه جذب تسهیلات حمایتی در بخش صنایعدستی بوده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود در رشتههای مختلف صنایعدستی و حدود ۳۰ درصد در حوزه مشاغل گردشگری بوده است. همچنین در راستای حمایت از خوداشتغالی و کسب و کارهای خرد و کوچک، سهم مشاغل “خویشفرمایی در جذب تسهیلات ” نسبت به طرحهای کارفرمایی بیشتر بوده است.
قاسمی با اشاره به توزیع عادلانه این فرصتها گفت: در سال ۱۴۰۴، آمارها نشان میدهد که بانوان از این فرصت استقبال بینظیری داشتهاند؛ به طوری که میزان تسهیلات پرداخت شده به بانوان، بیش از دو برابر مردان بوده است که این خود نشاندهنده ظرفیت بالای این قشر در توسعه اشتغال استان است.
او در پایان خاطرنشان کرد: کسب مقام دوم کشوری در ایجاد اشتغال، گواهی بر هدفمندی جذب تسهیلات در میراثفرهنگی فارس است و این مسیر با قدرت برای حمایت از فعالان این عرصه ادامه خواهد داشت.
منبع: میراث فارس