باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی امروز یکشنبه(۲۴ خردادماه) در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای هیأت رئیسه مجلس، نمایندگان و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، فرماندهان شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا با بسیج همه ظرفیت‌های خود، زمینه حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها را در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم کند.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در شرایط جنگی، افزود: فعالیت‌های این وزارتخانه در چهار محور اصلی شامل مدیریت شرایط جنگ، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اجرای تکالیف برنامه هفتم و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید دنبال شده است.

وزیر آموزش و پرورش، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه را استمرار آموزش برشمرد و تصریح کرد: برای تحقق این هدف، سه بستر آموزشی شامل شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و تولید و توزیع درس‌نامه برای مناطق کم‌برخوردار فعال شد تا فرآیند تعلیم و تربیت حتی در شرایط جنگ نیز متوقف نشود.

کاظمی افزود: علاوه بر استمرار آموزش، حمایت‌های روانی و اجتماعی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها، ارتباط مستمر مدارس با اولیا و نظارت بر کیفیت آموزش نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی انجام شده در این ایام، گفت: برنامه‌های فرهنگی در پنج عرصه مدرسه، کلاس درس، فضای مجازی، رسانه و محیط اجتماعی دنبال شد و تلاش کردیم هر کلاس درس به یک پایگاه فرهنگی و تربیتی برای تقویت روحیه دانش‌آموزان و پشتیبانی از جبهه مقاومت تبدیل شود.

امتحانات نهایی از ۲۱ تیر آغاز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده درباره امتحانات نهایی، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت شورای عالی آموزش و پرورش، سناریوهای مختلفی برای برگزاری امتحانات پیش‌بینی و اختیار لازم نیز به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.

کاظمی افزود: اگرچه برنامه‌ریزی اولیه بر آغاز امتحانات از ۱۳ تیرماه بود، اما با توجه به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تصمیم گرفته شد امتحانات نهایی یک هفته به تعویق بیفتد و از روز ۲۱ تیرماه آغاز شود تا دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد: زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان نیز متناسب با این تغییرات برنامه‌ریزی شده و بر اساس تقویم جدید برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها، مصوبات مهمی برای کاهش دغدغه دانش‌آموزان به تصویب رسید.

کاظمی افزود: کاهش تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم از ۱۱ درس به ۶ درس، تثبیت نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و همچنین تصویب امکان ترمیم نمره تک‌درس برای سال جاری از جمله مهم‌ترین تصمیماتی بود که بخش قابل توجهی از نگرانی خانواده‌ها و داوطلبان را برطرف کرد.

بیش از ۱۵۰۰ مدرسه در جنگ آسیب دید

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به فضاهای آموزشی در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: در مجموع هزار و ۵۰۷ مدرسه دچار آسیب شدند که تاکنون هزار و ۱۷۴ مدرسه با انجام تعمیرات و اختصاص حدود یک همت اعتبار دوباره آماده بهره‌برداری شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش، برآورد خسارت وارد شده به مدارس را حدود ۳.۷ همت اعلام کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز، گروه‌های جهادی و سایر امکانات کشور، بازسازی کامل مدارس آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر انجام شود.

کاظمی از تشکیل ستاد ملی میناب با حضور پنج وزیر خبر داد و گفت: این ستاد با هدف ارائه خدمات روانی، اجتماعی و تربیتی به دانش‌آموزان پس از جنگ تشکیل شده و وزارت آموزش و پرورش نیز برنامه‌های متنوعی را در این حوزه طراحی و اجرا کرده است.

وی با اشاره به آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی آینده، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۱ میلیون نفر از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز میان‌پایه کتاب‌های درسی خود را ثبت سفارش کرده‌اند که نزدیک به ۹۰ درصد کل دانش‌آموزان را شامل می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بخش عمده کتاب‌های درسی چاپ شده و آماده توزیع است و بخشی از ظرفیت کتاب‌ها نیز به معرفی شهدای جنگ، رهبر شهید انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از وطن اختصاص یافته است.

کاظمی با اشاره به فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، گفت: برای نخستین بار ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و خانواده‌ها نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی تاکید کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه نیز به صورت خودکار انجام شده و درباره دانش‌آموزان اتباع نیز مقرر شده است دانش‌آموزانی که سال گذشته در مدارس کشور تحصیل کرده‌اند بدون مشکل ثبت‌نام شوند و ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید نیز مطابق ضوابط ابلاغی سازمان ملی مهاجرت انجام خواهد شد.

کمبود اعتبارات، مهم‌ترین دغدغه آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکلات اعتباری وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تأمین کاغذ مورد نیاز چاپ کتاب‌های درسی و اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم و انتظار داریم مجلس در تأمین اعتبارات مورد نیاز این وزارتخانه همراهی بیشتری داشته باشد.

کاظمی افزود: اگر منابع مورد نیاز در نیمه نخست سال تأمین نشود، در چاپ کتاب‌های درسی نیمه دوم سال با مشکل مواجه خواهیم شد.

شبکه شاد نیازمند تقویت زیرساخت است

وی درباره وضعیت شبکه شاد نیز اظهار کرد: با وجود برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی و اخذ مصوبات لازم، هنوز محدودیت‌های بودجه‌ای مانع ارتقای کامل زیرساخت‌های این شبکه شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: افزایش ظرفیت سرورهای شبکه شاد از طریق منابع مسئولیت‌های اجتماعی پیش‌بینی شده و امیدواریم با همراهی دولت و مجلس، این مشکل برطرف شود.

کاظمی با اشاره به مطالبات نیروهای حق‌التدریس، طرح امین، نهضت سوادآموزی و سایر نیروهای آموزشی، گفت: تعیین تکلیف وضعیت این نیروها از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است و این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت جدی دنبال خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دولت و مجلس، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود زیرساخت‌های آموزش و پرورش، رفع دغدغه فرهنگیان و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم شود.

منبع: مجلس