مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه  جنگ تحمیلی، ضرورت مدیریت منابع آبی را دوچندان کرده است، بر ضرورت تغییر نگرش جمعی در کاهش مصرف آب تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم،امروز یکشنبه در نشست خبری ، درباره وضعیت طرح‌های آبرسانی و فاضلاب استان گفت: تمام فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های آب و فاضلاب استان در یک سال گذشته، با وجود جنگ تحمیلی دشمنان و فشارهای ناشی از آن، مطابق برنامه پیش رفته است. انشعابات آب، به‌ویژه در مناطقی که طرح های مسکن انجام شده، آماده واگذاری به متقاضیان است.

جبران عقب‌افتادگی‌های فاضلاب قم با تصفیه‌خانه جدید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم در ادامه به معضل دیرینه فاضلاب در قم اشاره کرد و گفت: برای جبران عقب‌افتادگی اجرای شبکه فاضلاب در شهر قم، اقدامات گسترده‌ای از جمله گسترش خطوط جمع‌آوری فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه جدید در دست انجام است. با تکمیل این طرح‌ها، به زودی حجم بزرگی از مشکلات شهر قم در این بخش برطرف خواهد شد.

توزیع کاهنده‌های مصرف آب؛ راهکاری برای مدیریت منابع

نظرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب اشاره کرد و استفاده از کاهنده‌ها را یکی از بهترین راهکارها برای کاهش مصرف در بخش خانگی دانست.

وی افزود: در استان قم، با همراهی بخش صنعت، توزیع کاهنده‌ها را میان مشترکان در دستور کار داریم.

نگرش جمعی، کلید موفقیت مدیریت مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با تأکید بر اینکه تا زمانی که فرهنگ و نگرش جمعی در خصوص لزوم کاهش مصرف آب اصلاح نشود، طرح‌های مدیریت منابع به درستی اجرا نخواهد شد، از اصحاب رسانه خواست با تولید آثار متنوع و جذاب، به همراهی بیش‌از پیش مردم در رعایت الگوی مصرف کمک کنند.

پویش‌های فرهنگی؛ بازوی کمکی صنعت آب در استان

نظرزاده از اجرای پویش‌های مختلف با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان خبر داد و گفت: شرکت آب و فاضلاب قم تلاش می‌کند از همه ظرفیت‌های در اختیار برای موفقیت طرح‌های کاهش مصرف آب استفاده نماید.

جنگ تحمیلی، ضرورت مدیریت منابع آبی را دوچندان کرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور، خاطرنشان کرد: اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی از سوی دشمنان مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از اقشار مختلف مردم می‌خواهیم با رعایت الگوی مصرف، به تأمین پایدار آب، به‌ویژه در فصل تابستان، کمک کنند.