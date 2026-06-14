سرمربی تیم ملی والیبال اسامی ۱۴ بازیکن ایران را برای دیدار مقابل بلژیک در هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف بلژِیک می‌رود.

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران از بین ۱۶ ملی پوش حاضر در اردو، ۱۴ بازیکن را برای حضور مقابل تیم ملی بلژیک انتخاب کرد که بدون تغییر نسبت به دیدار با بلغارستان و آرژانتین به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و عمران کوکجیلی
قطرپاسور: علی حاجی‌پور و پویا آریاخواه
دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی (کاپیتان)، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و امیرحسین اسفندیار
مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری
لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، امیرمحمدگلزاده و آرمین قلیچ‌نیازی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل بلژیک همچون دیدار گذشته استراحت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می‌توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال
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