باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در فروردین سال جاری و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارائه کرده است و به‌محض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

گفتنی است از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود.

گفتنی است که بنا بر درخواست سازمان امور مالیاتی و تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا، تمام اظهارنامه‌هایی که مهلت تسلیم آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده است، زمان ارسال آنها ابتدا تا پایان اردیبهشت و سپس خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد؛ لذا در حال حاضر مؤدیان تنها ۷ روز برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی فرصت دارند که در صورت تمدید، این مهلت زمانی افزایش خواهد یافت و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) و حقوقی مشمول جریمه نخواهند شد.