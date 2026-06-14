باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان، ظهر امروز از اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌های موفق توسط مرزبانان در نوار مرزی غرب و شمال‌غرب کشور خبر داد و اظهار داشت: نیروهای مرزبانی با اشراف اطلاعاتی دقیق، رصد مستمر تحرکات مشکوک و اجرای عملیات‌های هدفمند، موفق به کشف و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات پیش از ورود غیرقانونی به کشور شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها مجموعاً ۵۵ قبضه سلاح جنگی و ۱۰ قبضه سلاح شکاری به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه از قاچاقچیان سلاح کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در نوار مرزی تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری کامل و بهره‌گیری از توان عملیاتی و تجهیزات نوین، اجازه هیچ‌گونه تحرک به شبکه‌های قاچاق سلاح و مهمات را نخواهند داد.

بر اساس این گزارش، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سلاح و تقویت امنیت پایدار مرزها از اولویت‌های اصلی مرزبانی فراجا در مناطق حساس مرزی کشور به شمار می‌رود.