باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تشییع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه دبیرخانه این ستاد که با هدف بررسی روند اقدامات، هماهنگی‌های اجرایی و پیگیری برنامه‌های مرتبط با برگزاری مراسم تشییع برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، ایشان را یکی از برجسته‌ترین و اثرگذارترین چهره‌های جهان در قرن بیست‌ویکم توصیف کرد و گفت: وضعیت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان در دوران رهبری هوشمندانه، حکیمانه، شجاعانه و مقتدرانه ایشان دچار تحولی شگرف و بی نظیر شد.

وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت دولت به دبیر ستاد تشییع، اظهار داشت: اختیارات گسترده‌ای به آقای پورجمشیدیان، دبیر ستاد تشییع امام شهید، واگذار شده است و همه اعضای دولت، دستگاه‌ها، نهادها و ستادهای مرتبط باید همکاری کامل با وی داشته باشند.

رئیس ستاد تشییع امام شهید تأکید کرد: تمامی اجزای دولت در سراسر کشور موظف‌اند بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ستاد تشییع را در حکم بخشنامه‌های دولت تلقی کرده و نسبت به اجرای دقیق آن‌ها اقدام کنند.

عارف همچنین دستور داد همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور با تمام توان و ظرفیت‌های خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع به میدان آمده و در اجرای مأموریت‌های محوله مشارکت فعال داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی، انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف افزود: با توجه به محدودیت زمان، برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری است؛ چرا که باید آیینی در شأن امام شهید و رهبر امت اسلامی برگزار شود. همه تلاش‌ها و اقدامات ما می‌تواند تنها بخش کوچکی از دین خود را به امام شهید و مردم حماسه‌آفرین ایران ادا کند و جلوه‌ای از آثار و برکات عظمت، اقتدار و عزتی را که مسلمانان و آزادگان جهان در دوران رهبری ایشان به دست آورده‌اند، به نمایش بگذارد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از آن جنگ، با رهبری داهیانه و راهبردهای امام شهید توانست آسیب‌های خود را جبران کرده و در عرصه‌های علم و فناوری به جهش‌های چشمگیری دست یابد؛ دستاوردی که آثار آن در جنگ رمضان به‌خوبی نمایان شد و این روند پیشرفت فناورانه همچنان استمرار یافته است.

عارف در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران در دو سال گذشته در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار توانست هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم بشکند و این دستاورد در برابر دیدگان جهانیان به نمایش درآمد.

وی افزود: ملت‌ها و کشورهایی که سال‌ها تحت سلطه و فشار آمریکا قرار داشته‌اند و همواره تحقیر شده‌اند، امروز نیز از این دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی ایران که تحت رهبری امام شهید و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حاصل شده است، احساس غرور می‌کنند.

رئیس ستاد تشییع امام شهید در پایان بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و بخش‌های مسئول در این زمینه شد.

منبع: ریاست‌جمهوری