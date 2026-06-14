شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تعویق در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا به اعلام سازمان سنجش مقرر شد کنکور کارشناسی ارشد در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برگزار شود. اما این تاریخ مصادف با آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار تعویق در برگزاری این آزمون شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

با سلام و احترام زمان تشییع پیکر مطهر و پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی دقیقا همزمان با برگزاری کنکور ارشد است لطفا نسبت به تعویق این آزمون اقدام کنید.

 

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برچسب ها: سوژه خبری ، برگزاری آزمون ها ، کارشناسی ارشد
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