رئیس قوه قضاییه نوشت: وحدت ساحات در ایران اسلامی استمرار خواهد داشت؛ میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه؛ همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: دشمن غدّار و حیله‌گر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته است. صهیونیست‌های خبیث علناً می‌گویند که منتظر خالی شدن خیابان‌ها از ملت مبعوث‌شده ایران هستند. آنها این آرزو را به گور می‌برند.

وحدت ساحات در ایران اسلامی استمرار خواهد داشت؛ میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه؛ همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند.

خیابان‌ها و معابر شهر‌های ایران اسلامی، امروز آیینه‌ی تمام‌نمای غیرت و عزت ملی ما می‌باشند. سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان، مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابی مان خواهد بود.

همه مسئولان کشور متفق‌القول‌اند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ در اینکه ما نباید تسلیم تهیدات و فشار‌های دشمن در بخش‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در اتخاذ روش‌ها، اختلاف‌نظر باشد، اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: محسنی اژه‌ای ، وحدت مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۷:۳۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
برو دشمن رو بگیر و اعدامش کن. با دشمن که مذاکره نمیکنن. مثلا یه نفر توی کشور جرم کنه میرین باهاش مذاکره میکنین؟ این تبعیضه در اجرای عدالت.
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
فقط بلدی شعاربدی
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مردم محکم پشت نظام و رهبری هستند فقط مار گزیده‌ای هستند که از ریسمان سیاه وسفید می ترسند . مذاکرات قبل نشان داده که دشمن قابل اعتماد نیست .
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ فقط دنبال باز کردن تنگه هست هیچ دنبال توافق نیست
۴
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چرا شعار می‌دهید.در عمل اینطور نیست.نمونه آن عدم تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری شرکت نفت.سالها ما پیگیری کردیم ولی فقط،شعار دادید.
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حتی یک ذره نباید کوتاه امد. آمریکا شطان بزرگ است. مرگ بر آمریکا
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حتی یک ذره هم نباید کوتاه آمد. حتی یک ذره
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