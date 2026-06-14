باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - یدالله غلام پور فرماندار شهرستان قائنات با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: دوبانده سازی جاده بیرجند به قاین که پرتردد‌ترین جاده‌های شمال به جنوب استان است بعد از حدود ۱۸ سال انجام شد، این جاده مسیر ورود به مشهد مقدس است و عملیات اجرایی تکمیل باند دوم به پایان رسید.

او افزود: در سایر محور‌های اصلی شهرستان، انتهای محدوده‌ حد فاصل خراسان رضوی و جنوبی بعداز شهر حضری دشت بیاض حدود یک و نیم کیلومتر راه برای دو بانده مانده که دستور شروع آن دیروز صادر شد؛ باند دوم کمربندی شهرستان ۴ کیلومتر با پیمانکار قرارداد دارد و مابقی آن در تعهدات راه و شهرسازی است.

یدالله غلام پور بیان کرد: در بحث نهضت ملی مسکن، شهرستان قاینات بزرگترین سایت‌های استان با ۷۰۰ هکتار را دارد و این بیش از ۶۰ درصدِ شهر موجود است، این الحاق هزینه‌های زیادی برای زیرساخت که حدود ۱۰ همت است تحمیل می‌کند و به طور مثال ۱۳۰ کیلومتر می‌بایست برق رسانی انجام شود؛ اگر زمین‌ها متمرکز و به صورت ساختمانی بود امکان این را داشتیم که در مساحت کمتری این امر را انجام دهیم، اما اکنون تأمین زیرساخت برای تمام سایت نیازمند اعتبار زیادی است که جلساتی برای رفع آن برگزار کردیم.

فرماندار شهرستان قائنات ادامه داد: در سایت ۴۹ و ۳۶ هکتاری بالای ۷۰ درصد واگذاری‌ها یعنی حدود ۱۰۰۰ واگذاری صورت گرفته است؛ برق و گاز تکمیل شده ولی آبرسانی و راه دسترسی به صورت کامل انجام نشده است؛ حدود ۴ هزار نفر پشت نوبت واگذاری زمین هستند و این برای شهرستان که زمین کمی برای واگذاری داشت یک چالش محسوب می‌شود، اما در حال پیگیری برای الحاق و واگذاری زمین هستیم؛ واگذاری زمین در قاینات بیش از اندازه‌ای بوده که دولت برای مان تکلیف کرده است.

او عنوان کرد: در بحث جوانی جمعیت این تکلیفی برای دولت است که به خانواده‌های بالای سه فرزند مسکن واگذار کند، بیش از ۱۱۰۰ واحد احصا شده و در حال تنظیم قرارداد واگذاری هستیم، حدود ۳ هزار نفر نیز در نوبت واگذاری هستند.

یدالله غلام پور تصریح کرد: امسال دولت تمام تلاش خو را کرد تا تمام منابع تخصیصی را به استان‌ها تخصیص دهد، پروژه‌های نیمه تمام زیادی در این بابت تکمیل شد، نهضت توسعه عدالت آموزش از مهم‌ترین هاست که حدود ۶ مدرسه برای مهر امسال به بهره برداری می‌رسد؛ کلنگ زنی هنرستان ۱۲ کلاسه، سالن ورزشی چندمنظوره و دانشکده علوم پزشکی شهرستان از جمله طرح‌هایی است که در حال تکمیل است، همچنین عملیات اجرایی احداث پلی کلینیک تأمین اجتماعی در شهرستان کلید خورده و در حال اجرا است.

فرماندار شهرستان قائنات اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز شهرستان قاینات از شهرستان‌های پایلوت کشور برای طرح پزشک خانواده است، این طرح کمک زیادی به افراد برای طی مسیر درست درمان کرده و از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند، زیرا در این روش پزشک تشخیص ارجاع فرد به متخصص را می‌دهد و از مراجعه‌های بیهوده جلوگیری می‌شود.

او گفت: در مورد تجمعات شبانه مردم در مدت جنگ رمضان تاکنون، مردم خودشان به خونخواهی امام شهید بیش از ۱۰۶ شب است که در میدان امام خمینی با جمعیت بالغ بر ۷ تا ۱۱ هزار نفر حضور پیدا می‌کنند، در این تجمعات جلسات محوری و میز‌های خدمت برگزار می‌شود؛ ارتباط بین مردم و مسئولین بیشتر شده و گره‌های زیادی از مشکلات مردم را نیز باز کرده است.