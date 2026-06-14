باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد پاکستان و مصر برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته در مورد تحولات منطقه‌ای پیش از توافق احتمالی آمریکا و ایران گفت‌و‌گو کردند.

اسحاق دار و بدر عبدالعاطی، همتای مصری او، طی تماس تلفنی در مورد پیشرفت به سوی تفاهم احتمالی بین واشنگتن و تهران گفت‌و‌گو کردند.

در این بیانیه آمده است: "آن‌ها ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت به صلح، امنیت و ثبات پایدار در سراسر منطقه کمک کند. "

پاکستان که در ماه آوریل میانجی آتش‌بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود، به طور منظم با ذینفعان کلیدی منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دائمی درگیری که کل خاورمیانه را فرا گرفته است، مشورت کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه مدعی شد که قرار است روز یکشنبه توافقی با ایران امضا شود و تنگه هرمز «به روی همه باز خواهد بود». با این حال، ایران هنوز امضای تفاهم‌نامه با آمریکا را تایید نکرده است.

منبع: آناتولی