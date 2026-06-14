رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: کاروان ۱۶۸ نفره ایران با ۳۲ ورزشکار در دو رشته کشتی و کاراته در بازی‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان حضور یافت و برای نخستین‌بار جایگاه دوم این مسابقات را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نوری رئیس فدراسیون ورزش دانشگاهی کشوربا اشاره به برگزاری بازی‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان از هجدهم تا بیست‌وسوم خردادماه به میزبانی شهر برازیلیا در برزیل برگزار شد، اظهار داشت: بیش از پنجاه کشور با نزدیک به دو هزار ورزشکار در پنج رشته، شامل کشتی آزاد و فرنگی، کاراته (کومیته و کاتا)، ووشو (ساندا و تالو)، جوجیتسو و موی‌تای، در این مسابقات حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: کاروان ۱۶۸ نفره جمهوری اسلامی ایران، کاروان دانشجویان پرافتخار و نخبگان علمی‌مان، با ۳۲ ورزشکار در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی و کاراته (کومیته و کاتای دختران و پسران) در این مسابقات حاضر شد و توانست برای نخستین‌بار جایگاه دوم این بازی‌ها را به دست آورد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی تصریح کرد: این در حالی بود که شرایط خاصی بر کشور حاکم بود. تمرینات و اردو‌های ما تحت‌الشعاع قرار گرفته بود. ما برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای اعزام ووشو نیز داشتیم، اما متأسفانه به دلیل وقوع جنگ، قطع اینترنت و عدم دسترسی به فدراسیون و اعلام نفرات، نتوانستیم تیم ووشوی خود را در دو بخش دختران و پسران اعزام کنیم.

نوری افزود: همان‌طور که می‌دانید، در ووشو، به‌خصوص در بخش دانشگاهی، ما در دنیا جایگاه خاصی داریم. کشور‌هایی مثل ترکیه، برزیل، چین، آلمان و فرانسه با کاروان کامل در مسابقات حاضر شده بودند. برخی از کشور‌ها سرمایه‌گذاری‌های خوبی در بخش دانشجویی انجام داده‌اند و رقابت‌ها را بسیار جدی می‌گیرند؛ از جمله کشور‌های اروپایی و برخی کشور‌های آسیایی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و عربستان سعودی. از آفریقا نیز کشور آفریقای جنوبی در حوزه ورزش‌های دانشگاهی سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کرده و با نفرات المپیکی خود در مسابقات حاضر شده بود.

وی بیان داشت: همان‌طور که مستحضر هستید، کشور روسیه از حضور در مسابقات محروم است، ولی با پرچم FISU در تمام رشته‌ها حضور داشت و تقریباً نفراتی را آورده بود که از مدعیان اصلی بودند. به‌خصوص در کشتی آزاد و فرنگی، با یک کاروان بسیار بسیار قوی در مسابقات حاضر شده بود.

نوری تأکید کرد: بچه‌های ما با توجه به تدارکی که دیده بودیم، از بهمن‌ماه اردو‌های خود را استارت زدند. اردو‌های انتخابی آنها برگزار شد و بلافاصله پس از آتش‌بس و برقراری آن، اردو‌های آماده‌سازی بچه‌ها را برگزار کردیم. شش مرحله اردو در کشور داشتیم و یک اردوی پیش از اعزام نیز در کشور ترکیه، در شهر استانبول، برگزار شد که اردوی آخر و نهایی ما بود.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در ادامه به تشریح مدال‌های کسب‌شده پرداخت و گفت: بچه‌ها توانستند در کشتی آزاد هفت مدال طلا، دو نقره و یک برنز کسب کنند. در کشتی فرنگی نیز شش طلا، یک نقره و دو برنز به دست آوردند.

وی افزود: در کاراته، یک طلا در بخش آقایان به دست آوردیم و همچنین یک نقره تیمی و یک برنز تیمی کسب کردیم. علاوه بر این، یک برنز انفرادی نیز در بخش کومیته داشتیم. در کاتای پسران نیز یک مدال برنز به دست آوردیم.

نوری خاطرنشان کرد: در کومیته دختران، دختران شایسته ما مدال نقره را کسب کردند؛ در حالی که رقابت‌های بسیار سخت و سنگینی را پشت سر گذاشتند و قهرمانان جهان را از پیش رو برداشتند. اتفاق کم‌نظیر دیگر، کسب عنوان سوم و مدال برنز در کومیته دختران بود.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در پایان تأکید کرد: در مجموع، با کسب ۱۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۹ مدال برنز، توانستیم جایگاه نایب‌قهرمانی و مقام دوم بازی‌های دانشگاه‌های جهان را به دست بیاوریم.

برچسب ها: فدراسیون ورزش دانشگاهی ، وزارت ورزش و جوانان
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