باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار طارم گفت:‌ ساخت راه ارتباطی زنجان - بناب - طارم - منجیل که عملیات اجرایی آن از چهار سال گذشته شتاب گرفته،‌ در حال حاضر به بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

محمود عباسی افزود: این مسیر ارتباطی یکی از طرح های مهم و زیرساختی در حوزه حمل و نقل شمالغرب و یکی از ۶ طرح ملی در این حوزه است.

وی یادآور شد:‌ برای ساخت این راه ارتباطی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رییس جمهور به استان پیش بینی شده است که ۸۰۰ میلیارد تومان آن اعتبار دولتی و ۴۰۰ میلیارد تومان هم از محل مولدسازی است.

عباسی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت های عمرانی در این راه در حال انجام است، اظهار داشت: این طرح با دو قطعه شامل یکی پنج کیلومتر و دیگری ۱۱.۵ کیلومتر است که پیمانکار در قطعه ۱۱.۵ کیلومتری در طارم مشغول به کار است.

وی مزایای اجرای این طرح را حذف ۳۶۰ پیچ خطرناک و گردنه های مسیر بیان و تصریح کرد: با اجرای این طرح، مسافت فعلی از ۱۹۸ کیلومتر به ۱۷۵ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

عباسی گفت: مسیر فعلی کم عرض و ارتفاع آن زیاد است که با اجرای کامل طرح فعلی مسیر دارای شیب طولی مناسب و قوسهای استاندارد و عرض جاده ۱۴ متر می شود.

وی افزود:‌ قسمتی از این طرح در هشت کیلومتری راه منجیل - گیلوان محدوده روستای علی آباد واقع شده و سالهاست که با سیلاب مسدود می شود و ۱۰ هزار تردد روزانه را با مشکل مواجه می کند.

عباسی با بیان اینکه از شروع کار این طرح تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال صورت وضعیت از سوی پیمانکار تحویل شده است، اظهار داشت: با تکمیل این طرح، اتصال و دسترسی استانهای زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، همدان و کرمانشاه به استاهای شمالی کشور تسهیل و تسریع می شود.

وی تاکیدکرد: بهره برداری از این طرح علاوه بر اینکه افزایش ایمنی تردد، کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست، شکوفایی و توسعه اقتصاد شمالغرب را در پی خواهد داشت، مسافت زنجان و استانهای شمالغرب کشور به استان گیلان را به ۴۰ دقیقه کاهش خواهد داد.