باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - همزمان با برگزاری آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید، مدیریت شهری تهران علاوه بر تدارک گسترده برای میزبانی از زائران، شهردار منطقه ۱۰ تهران از آغاز پویش مردمی «خانهها میزبان زائران» خبر داد.
مهدی اخالصنایع با اشاره به حضور زائرانی از سراسر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید، از شهروندان، هیئتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و مجموعههای مردمی خواست برای اسکان، پذیرایی و خدمترسانی به زائران اعلام آمادگی کنند.
وی با بیان اینکه مردم تهران همانند مراسم اربعین میتوانند جلوهای از همدلی و میهماننوازی ایرانی ـ اسلامی را به نمایش بگذارند، افزود: شهروندان متقاضی میزبانی میتوانند برای هماهنگیهای لازم، عدد ۱ را به سامانه اعلامشده از سوی ستاد تشییع رهبر شهید ارسال کنند.
در شرق پایتخت معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ از اجرای طرح توسعه فضای سبز در خیابانهای مدنی و شهید ثانی خبر داد.
سیدمهدی میرحسینی اعلام کرد: طی یک سال گذشته، ۴۵۰۰ مترمربع رفیوژ میانی در این دو محور احداث و ساماندهی شده است.
به گفته وی، این طرح با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای سیمای شهری اجرا شده و شامل اصلاح بستر خاک، کاشت گونههای متنوع گیاهی، اجرای سیستم آبیاری و نصب ۱۶۰ پایه چراغ روشنایی است.
وی افزود: این اقدامات در امتداد برنامههای توسعه فضای سبز منطقه و ارتقای کیفیت محیط شهری انجام شده است.
در شمال تهران ، عملیات بازسازی و نوسازی پیادهراه سنگی مجاور خانهموزه سیمین دانشور و جلال آلاحمد به پایان رسید. معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: پیادهراههای کوچه پسندیده و بنبستهای ارضی و سماوات در محله حکمت شمیران با اجرای ۸۰۰ مترمربع سنگفرش کیوبیک و احداث کانیو مرکزی بهطور کامل نوسازی شدهاند.
مجید افشاری هدف از اجرای این پروژه را ارتقای کیفیت فضاهای پیادهمحور، افزایش ایمنی و زیبایی محیط شهری و تقویت ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی منطقه عنوان کرد و افزود: خانهموزه سیمین و جلال به عنوان یکی از مقاصد مهم فرهنگی شمیران، نقش مهمی در جذب گردشگران و علاقهمندان به ادبیات معاصر ایران دارد.
مدیریت شهری تهران اعلام کرده است که در کنار آمادهسازی گسترده برای برگزاری آیینهای تشییع رهبر شهید، اجرای پروژههای خدماتی، محیطزیستی و گردشگری در مناطق مختلف پایتخت با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود زیرساختهای شهری ادامه خواهد داشت.
در منطقه ۱۴ تهران، انسیه رضا مسئول ورزش بانوان منطقه ۱۴ با بیان اینکه سلسله کارگاههای تخصصی آموزشی با رویکرد «دانشافزایی ورزشی» و در راستای ارتقای سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی فعال و پرنشاط در بین شهروندان و به ویژه بانوان با هدف ارتقای سواد حرکتی، افزایش آگاهی شهروندان نسبت به نقش ورزش در سلامت جسم و روان و ترویج سبک زندگی فعال اجرا میشود، گفت: تاکنون این کارگاهها در مراکز مختلفی از جمله سرای محله چهارصد دستگاه، مسجد حسین بن علی (ع) و محله صاحبالزمان (عج) برگزار شده و با استقبال بیش از هزار نفر از بانوان همراه بوده است.
وی افزود: در این دورهها موضوعاتی همچون تأثیر ورزش بر سلامت روان، پیشگیری از بیماریها، مدیریت استرس و اضطراب، تقویت حافظه، تغذیه ورزشی، تناسب اندام، تابآوری اجتماعی و نقش ورزش در ارتقای کیفیت زندگی مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته رضا، این کارگاهها در سراهای محلات، مساجد، بوستانها و دیگر مراکز محلی برگزار میشود و تا پایان سال در تمامی ۲۱ محله منطقه ۱۴ ادامه خواهد داشت. وی هدف از اجرای این طرح را توسعه فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی شهروندان عنوان کرد.