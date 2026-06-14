باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی رقابت‌های جام‌جهانی بوکس در شهر گویانگ چین برگزار شد و هفت نماینده اعزامی ایران حریفان خود را شناختند.

تیم ایران با پنج بکسور در بخش آقایان و دو نماینده در بانوان، راهی این رویداد شده است. این مسابقات از فردا دوشنبه آغاز به کار می‌کند.

در حالیکه رقابت‌های جام‌جهانی، حدود ۲ سال است برگزار می‌شود، این اولین حضور تیم ایران است.

قرعه نمایندگان کشورمان بدین شرح است:

بانوان

۵۱ کیلوگرم: سوزان جونکی با مارتینا واسالو از ایتالیا روبه‌رو می‌شود.

۶۵ کیلوگرم: سارینا نقش در گام نخست به مصاف داریانه هرناندز از مکزیک می‌رود.

آقایان

۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی ابتدا به مصاف همدم از افغانستان می‌رود و در صورت پیروزی، ابراهیم نبیل از سوئد را پیش‌رو خواهد داشت.

۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد پس از استراحت در دور نخست به مصاف برنده سنگاپور و مکزیک خواهد رفت.

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه در گام نخست با فرانک از اسپانیا روی رینگ می‌رود.

۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی با کوین اسکات از سوئد روبه‌رو می‌شود.

وزن +۹۰ کیلوگرم: امیر اسماعیلی دور نخست با پولیتوف از آلمان مبارزه می‌کند و در صورت برتری، به مصاف برنده هند و نروژ خواهد رفت.