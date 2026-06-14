رئیس پلیس فتا فراجا، به دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره تبلیغات دروغین فروش سؤالات آزمون‌های کشوری، از جمله آزمون استعداد‌های درخشان (سمپاد) هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «وحید مجید»؛ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با هشدار به دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره تبلیغات دروغین فروش سؤالات آزمون‌های کشوری، از جمله آزمون استعداد‌های درخشان (سمپاد)، تأکید کرد: هرگونه ادعا مبنی بر دسترسی به سؤالات پیش از برگزاری آزمون، کلاهبرداری و فریبکاری است.

وی در تشریح شگرد‌های مجرمانه کلاهبرداران سایبری افزود: با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون‌های مهم کشوری، شاهد افزایش فعالیت کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی هستیم که با سوءاستفاده از اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان و والدین، مدعی فروش سؤالات یا کلید آزمون می‌شوند. این افراد سودجو با تکیه بر جعل عناوین و ادعا‌های واهی، قصد اخاذی و کلاهبرداری از خانواده‌ها را دارند.

رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر اینکه «امنیت سؤالات آزمون‌های کشوری در سطح بسیار بالایی تضمین شده است»، بیان کرد: پلیس فتا با رصد دقیق فضای مجازی، تمامی جریان‌های مجرمانه را زیر نظر دارد و به خانواده‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه نشت سؤالات پیش از آزمون وجود ندارد. تمامی این وعده‌ها، بازی‌های روانی برای کلاهبرداری از شهروندان است.

وی هشدار داد: خانواده‌ها باید بدانند، پس از واریز وجه، هیچ سؤالی دریافت نمی‌شود یا سوالات مربوط به سنوات قبل می‌باشد.

سردار مجید از والدین درخواست کرد ضمن افزایش آگاهی فرزندان خود، از اعتماد به تبلیغات کانال‌ها و صفحات غیررسمی در تلگرام، اینستاگرام و سایر بستر‌های فضای مجازی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات مشکوک با عنوان فروش سؤالات آزمون یا مواجهه با لینک‌های آلوده، مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس policefata.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری) گزارش دهند تا برخورد‌های قانونی لازم با گردانندگان این صفحات صورت پذیرد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: پلیس فتا ، آزمون سمپاد
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