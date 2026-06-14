باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - آریانی، مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص آخرین وضعیت پایداری شبکه بانکی کشور را تشریح کرد.
او با اشاره به وضعیت پایداری خدمات در بانکهای مختلف اظهار کرد: آمارها تا ساعت ۱۳ امروز نشاندهنده این است که در بانک صادرات، ۹۹ درصد تراکنشهای صورتگرفته موفق بوده که این عدد مطابق عرف و روال معمول عملکرد بانک است.
آریانی افزود: همچنین در بانک تجارت نیز تا ساعت ۱۳ امروز (یکشنبه)، خوشبختانه ۹۸ درصد تراکنشهای صورتگرفته با موفقیت انجام شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص آخرین وضعیت خدماترسانی در بانک ملی تصریح کرد: از ساعتی پیش، خدمترسانی در شعب بانک ملی بهصورت حضوری در حال انجام است.
او خاطرنشان کرد: با تلاشهای شبانهروزی همکاران ما در بخش فنی، سیستم کارت این بانک نیز طی ساعات آینده امروز انشاءالله فعال خواهد شد تا خلأ موجود بهطور کامل برطرف شود.