باشگاه خبرنگاران جوان - به‌دنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطن‌فروش به نام «علی ـ ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظام، اطلاعات طبقه‌بندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونى منتقل کند، با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن اداره‌کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.

بخشی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از:

- شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی

- ساخت و‌ تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی وابسته

- تلاش برای هک‌ و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظامی، رسانه‌ای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و...

- تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور

از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربردهای دوگانه و... کشف و ضبط شد.