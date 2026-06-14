مزدور وطن‌فروش ‌سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس قبل از انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایران دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به‌دنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطن‌فروش به نام «علی ـ ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظام، اطلاعات طبقه‌بندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونى منتقل کند، با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن اداره‌کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.

بخشی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از:

- شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی

- ساخت و‌ تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی وابسته

- تلاش برای هک‌ و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظامی، رسانه‌ای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و...

- تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور

از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربردهای دوگانه و... کشف و ضبط شد.

برچسب ها: دستگیری ، جاسوسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مزدوران وخاعنین به وطن باید به سختی مجازات شوندواینه عبرت دیگرهم کیشانشان
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بعداز تخلیه اطلاعات فوری اعدام بشود تا سگهای انگلیسی ادعای تابعیت انگلیسی بکنند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لطفا در ملا عام گردنشو بزنید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دیگه به هیچ کس اعتمادی نیست ، همون شخصی که زمانی دوستته با گذشت زمان می‌تونه دشمنت هم بشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خدا کنه که هیچی کدوم شهید نشین سربازان گمنام امام زمان
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی,
۱۹:۵۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
توفیق شهادت خواسته خود این عزیزان شهیدبوده است والاخداوند توانایی حفظ لشکراسلام رادارد وتابودی دشمنان اسلام ومسلمین را.جهاددرراه خدا ازواجبات مسلمانان است ووعده پیروزی اسلام برکفرراخداوندداده است بشرط استقامت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
این مزدوران خاعن به مردم بگیربن اعدام کنید خداوند کمکتون کنه همیشه سالم موفق باشید قربونتون برم الهییییییی
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اوفی. دلم حال اومد که دستگیر. شد مزدور وطن فروش خاعن خسته نباشید میگم به سپاه پاسداران سربازان گمنام امام زمان انتقام خون امام خامنه‌ای شهید از ابن مزدوران خاعن به کشور رو بگیرین
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
میرزا
۱۶:۴۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بعد یه مدت براش هشتگ نه به اعدام میزنن
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هرچه سریعتر پس از تخلیه اطلا عات در ملا عام اعدامش کنید وبدرک واصلش کنید
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هميشه موفق باشید انشاءالله
۳
۲۱
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