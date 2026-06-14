وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هسته چهارنفره گروهکی تروریستی-تکفیری منهدم شد و یک مزدور و ۱۲۶ عضو شبکه اغتشاش در سه استان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری هسته یک گروهک تروریستی منهدم و یک مزدور و ۱۲۶ عضو شبکه اغتشاش به شرح زیر است:

«به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، عوامل یک هسته‌ی عملیاتی-جاسوسی وابسته به گروه‌های تروریستی-تکفیری، یک مزدور که قصد نفوذ به مراکز داده و رایانه‌ای دستگاه‌های حساس نظام و انتقال اطلاعات آنها به دشمن آمریکایی-صهیونی را داشت و ۱۲۶ نفر از لیدر‌های میدانی شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی-صهیونی در ۳ استان کشور بازداشت شدند.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل است:

۱. به‌دنبال رصد‌های به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطن‌فروش به نام «علی_ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظام، اطلاعات طبقه‌بندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونی منتقل کند، با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در آن اداره‌کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.

بخشی از مهمترین مأموریت‌های محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از:

- شناسایی نیرو‌های نظامی و امنیتی
- ساخت و تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی وابسته؛ تلاش برای هک و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظامی، رسانه‌ای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و...؛ تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور.

از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربرد‌های دوگانه و... کشف و ضبط شد.

۲. انهدام یک هسته‌ی عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور.

در ادامه‌ی سلسله عملیات‌های پیش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک هسته‌ی دیگر سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، ۴ نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.

این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر درمنطقه فعالیت می‌کردند، ماموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقر‌های ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در سراوان و قصرقند برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات‌رسان به مردم در کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیم‌های گروهک‌ها در شهرستان‌های چابهار و نیک‌شهر و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.

تروریست‌های دستگیر شده، دارای سابقه‌ی عملیات‌های تروریستی در سال ۱۴۰۴ علیه پرسنل انتظامی، کسبه و یک تبعه‌ی خارجی در شهرستان قصرقند و نیز علیه کارکنان اردوگاه اتباع در شهرستان سراوان هستند.

از محل یکی از خانه‌های امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکف و ۲۰۰۰ فشنگ کشف و ضبط گردید.

۳. در ادامه روند شناسایی و بازداشت عناصر به اصطلاح «شبکه رزم خیابان دشمن آمریکایی-صهیونیستی»، صرفا در طول جنگ تحمیلی سوم و با اقدام مشترک سازمان اطلاعات استان تهران با پلیس امنیت عمومی فراجا، نوپو، معاونت اطلاعات سپاه حضرت رسول (ص) تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از عناصر و لیدر‌های میدانی از جمله اراذل و اوباش سابقه‌دار و مشهور استان تهران دستگیر شدند.

از این عوامل صهیونی بیش از پانصد قبضه انواع سلاح گرم و سرد و ده‌ها کیلو مواد مخدر سنتی و صنعتی به همراه مقادیر زیادی مشروبات الکلی کشف و ضبط گردید.

تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان در کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و نقش مؤثری در حمله به مراکز و نیرو‌های حافظ امنیت در نقاط مختلف استان تهران داشته‌اند. همچنین برخی از آنها دارای سابقه‌ی عضویت در گروهک‌های تروریستی هستند. روند شناسایی و بازداشت وطن فروشان ضد امنیت جامعه همچنان ادامه دارد.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.»

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، گروهک تروریستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
به خدا هی جاییییی دنبا ایران عزیزوم نمیشه هیجی جاییییی ایران عزیزوم تخت جمشید نمیشه جمشید جم دنیا رو گشت تختش را اومد تخت جمشید بنا کرد تخت جمشید ۲۵۰ سال طول کشید تا بنا شده ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش تخت جمشید بنا شد صد سال پیش حفاری شد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اطلاعات می گیره، قوه قضائیه عفو می کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خدا قوت
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای امنیتی دستگیر می کنند ، قوه قضائیه آزاد می کنه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
درود بر شما 💖
همه این مزدوران را فورا مجازات کنید . تاعبرت بقیه بشه . تاحالا تعداد خیلی زیادی دستگیر شدند. زود به زود مجازات کنید . خدا یاورتان🇮🇷🤲✊️
۹
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
آنها که منفی زده اند اگر در ایران هستند نیز باید دستگیری و مجازات شوند
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