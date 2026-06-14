باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رستگار، سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس، از درخشش دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در مسابقات انتخابی هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های منطقه هفت کشور خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها از ۱۱ تا ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه شیراز، اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس با عملکردی شایسته موفق شدند ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز و همچنین ۳ سهمیه حضور در تیم تکواندو را کسب کنند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: در بخش دختران، ورزشکاران این دانشگاه موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره، یک مدال برنز و سه سهمیه تیم تکواندو شدند. همچنین در بخش پسران، دانشجویان دانشگاه با کسب مدال طلای انفرادی بدمینتون، دو مدال طلای کشتی فرنگی، دو مدال طلای جودو و یک مدال برنز شطرنج، افتخاری دیگر را برای دانشگاه پیام نور استان فارس رقم زدند.

رستگار با تقدیر از تلاش دانشجویان ورزشکار دانشگاه پیام نور استان فارس، اظهار داشت: کسب این افتخارات ارزشمند در رقابت با دانشجویان دانشگاه‌های منطقه هفت کشور، نشان‌دهنده توانمندی، انگیزه و روحیه تلاشگر دانشجویان این دانشگاه در عرصه‌های ورزشی است.

منبع: دانشگاه پیام نور فارس